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MDP, Yurtseverler Derneği’ni ziyaret etti

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), KKTC Yurtseverler Derneği’ni ziyaret etti.

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MDP, Yurtseverler Derneği’ni ziyaret etti
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MDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “Uyan Halkım, Ülken Yağmalanıyor” temasıyla ülkede aktif faaliyetler yapan sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler başlatıldığı kaydedildi.
MDP Genel Sekreteri Cemre Seziner başkanlığındaki ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette sağlık, çalışma hayatı, trafik, toplu taşıma, asayiş ve güvenli yaşam başlıklarının ele alındığı ifade edilen açıklamada, “özel sektör çalışanları başta olmak üzere halkın büyük bir bölümünün alım gücünde dramatik düşüşler yaşandığı” belirtilerek, derneğin görüş ve önerilerinin not edildiği kaydedildi.
 
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