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MDP Lefkoşa İlçesi'nden 29 Ekim mesajı…

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MDP Lefkoşa İlçe Başkanlığı Kadın Aile Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Serpil Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayarak Atatürk’ü andı ve “Cumhuriyet en çok biz kadınlara yakışır” dedi.

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MDP Lefkoşa İlçesi'nden 29 Ekim mesajı…
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Tekin mesajında, Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür ederek aziz ruhları önünde saygıyla eğildiğini kaydetti.
“Bize bıraktıkları bu kutsal emaneti koruyacağıma ve yücelteceğime ant içerim. Cumhuriyet en çok biz kadınlara yakışır. Cumhuriyet en çok bizim yetiştirdiğimiz evlatlara yakışır. Cumhuriyeti korumak da bu yüzden en çok biz kadınların görevidir.” diyen Serpil Tekin, kadınların gücünü her alanda hissettireceklerini vurgulayarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
 
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