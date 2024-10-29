MDP Lefkoşa İlçesi'nden 29 Ekim mesajı…

Tekin mesajında, Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür ederek aziz ruhları önünde saygıyla eğildiğini kaydetti.
“Bize bıraktıkları bu kutsal emaneti koruyacağıma ve yücelteceğime ant içerim. Cumhuriyet en çok biz kadınlara yakışır. Cumhuriyet en çok bizim yetiştirdiğimiz evlatlara yakışır. Cumhuriyeti korumak da bu yüzden en çok biz kadınların görevidir.” diyen Serpil Tekin, kadınların gücünü her alanda hissettireceklerini vurgulayarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
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