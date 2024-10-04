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MDP'den hükümete Orta Doğu’daki duruma karşı hazırlıksız olma eleştirisi

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MDP'den hükümete Orta Doğu’daki duruma karşı hazırlıksız olma eleştirisi
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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Orta Doğu’daki olayların Ada’ya da sıçrama olasılığına karşı hükümetin kayıtsız kaldığını ve herhangi bir hazırlık içerisinde bulunmadığını söyledi.
Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin giderek tehlikeli bir hal aldığı ve çevre ülkelerin olayların içine çekildiğini belirtti.  
Büsküvütçü şu ifadeleri kullandı:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak,  ateş çemberinin ortasında kaldığımız aşikardır. Ancak, hükümetimizin ve devletimizi yönetenlerin bu durum karşısında hiçbir hazırlık yapmadığını ve tedbir almadığını görmekteyiz. Olası bir savaş veya çatışmanın  Kıbrıs’a sıçraması ihtimali olmasına rağmen hükümetin sanki hiçbir şey yaşanmıyormuşçasına kayıtsız kalması akıl alacak gibi değildir”
 
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