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MDP Başkanı Büsküvütçü’den Milli Eğitim Bakanına eleştiri

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Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavları sonuçlarının “eğitim sisteminin çöküşünü gözler önüne serdiğini” iddia ederek, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na istifa çağrısında bulundu.

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MDP Başkanı Büsküvütçü’den Milli Eğitim Bakanına eleştiri
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Yazılı açıklama yapan Büsküvütçü, “Sınava giren 354 öğrenciden tam 95’i, matematik gibi temel bir dersten tek bir doğru bile yapamamış; 99 öğrenci ise yalnızca bir veya iki soruya doğru cevap verebilmiştir. Toplamda 194 öğrencimiz, bu sınavda üç doğru bile çıkaramayarak matematikte tam anlamıyla fiyasko yaşamıştır. Bu sonuç, eğitimin temel taşlarından birinin yerle bir olduğunun en açık kanıtıdır” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na istifa çağrısında bulunan Büsküvütçü, eğitimde reformu ve gençlerin geleceğini güvence altına alacak bir yönetim anlayışının göreve gelmesi gerektiğini söyledi.
 
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