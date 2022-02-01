Mazbatalar tamam, sıra ant içmede

Seçimi kazanan milletvekilleri törenle mazbatalarını aldı

KKTC’de 23 Ocak Pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde İlçe Seçim Kurullarında düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda saat 14.00’de düzenlenen törende UBP’den Faiz Sucuoğlu, Olgun Amcaoğlu, Ahmet Savaşan, Hasan Taçoy, Alişan Şan, Sadık Gardiyanoğlu, Zorlu Töre CTP’den Sıla Usar İncirli, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Filiz Besim; HP’den Kudret Özersay ve DP’den Hasan Tosunoğlu mazbatalarını aldı.CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Covid 19 pozitif olan Doğuş Derya ise törene katılmadı.Anı fotoğrafı çektirilmesinin ardından tören sona erdi.Mazbata törenleri her ilçede mahkemeler binasındaki ilçe seçim kurullarında düzenlenirken, Lefke milletvekillerine mazbatalarını dün sabah Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’ndan aldı.Süreç gereği, seçim sonuçlarının 28 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının onuncu günü olan 7 Şubat Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi saat 10.00’da toplanacak ve milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek.Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini yürütecek.En genç iki milletvekili ise, divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürütecek. 23 Ocak Pazar günü yapılan seçimde 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etmişti.