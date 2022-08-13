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Mazbata dramı!

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Mazbata yüzünden hapse düşen vatandaşın ailesi isyan etti. Babasının 290 bin TL borcu olduğunu ancak hapiste olduğu için çalışıp bu parayı ödeyemediğini aktaran vatandaş, yetkililerden yardım istedi

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Mazbata dramı!
 
 
Mazbata yüzünden hapse düşen vatandaşın ailesi isyan etti.
Bir vatandaş yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.
Babasının mazbata borcu yüzünden hapse düştüğünü söyleyen vatandaş evde yiyecek birşey kalmadığını aktardı.
Babasının 290 bin TL borcu olduğunu ancak hapiste olduğu için çalışıp bu parayı ödeyemeyediğini aktaran vatandaş yetkililerden babasını serbest bırakmalarını böylece çalışıp borcu ödeyebileceğini söyledi.
İşte vatandaşın o sözleri:
“Babam Kazım Aydıneri'nin kirada yatak fabrikası vardı yangın çıktı yandı. Karşıda kendi yerini yapıyordu 10 bin m2. Yanınca mecburen onu sattı borçlarının çoğunu kapattı ama kalan borçlar mazbataya döndü. Mağazayı tefeciler aldı şimdi de bizden 290 bin TL istiyorlar. Biz bu açlık derecesinde nerden bulup ödeyelim?
Üstelik babam hipertansiyon hastası benim iki çocuğum annem dedem kardeşlerim perişan oldu. Biz sayın Ünal Üsteli aradık yardımcı olayım dediler olmadılar. Sayın Ersin Tatar o da aynı şekilde yardımcı olayım dedi olmadı.
Biz kime gideceğiz ne yapacağız bir tek canımız kaldı. Babamın suçu iş insanı olması mıydı? Bu ülkeye ilk yatak fabrikasını babam kurdu 2008 senesinde yandı
Bu ülkede iş yapmak bu kadar suç mu? Acaba hangi ülkede bu mazbata vardır lütfen bunu yayınlayın tüm dünya görsün.
Devlet büyüklerimizin bize acil yardım etmelerini ve babamın çıkmasını istiyoruz çalışıp bu parayı ödesin.”
 
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