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“Maymun Çiçeği Virüsü Rehberi”

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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maymun çiçeği (monkeypox) virüsü hastalığı rehberi, bakanlığın resmî internet sitesinde yayımladı.

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“Maymun Çiçeği Virüsü Rehberi”
 
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, şu anda ülkede herhangi bir maymun çiçeği virüsü vakası tespit edilmediğini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “küresel acil durum” ilan ettiği maymun çiçeği virüsü ile kamuoyunu bilgilendirici bir rehber hazırlandığını açıklamıştı.
Bakanlık tarafından hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde hazırlanan “Maymun Çiçeği Virüsü Rehberi” bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlandı.
Rehber, maymun çiçeği hastalığı hakkında genel bilgi, bulaşma yolu, belirti ve bulgular, vaka tanımı, tanı, tedavi ve maymun çiçeği aşısı konularında bilgiler içeriyor.
“Maymun Çiçeği Virüsü Rehberi”ne Sağlık Bakanlığının resmi web sitesinden (https://saglik.gov.ct.tr/Portals/9/Maymun_Cicegi_Monkeypox_Virusu_Hastaligi_Rehber.pdf) ulaşılabiliniyor.
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