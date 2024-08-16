banner913
banner932
Motosiklet sürücüsü Recep Özovalı trafik kurbanı
Motosiklet sürücüsü Recep Özovalı trafik kurbanı
16 0
Suikast şüphesi
Suikast şüphesi
31 0
 
Voleybolda transfer dönemi sona erdi
Voleybolda transfer dönemi sona erdi
17 0
İç Mekan LED Ekranlarla Mekanınıza Şıklık Katmanın 10 Yolu
İç Mekan LED Ekranlarla Mekanınıza Şıklık Katmanın 10 Yolu
54 0
Orta Doğu’dan 100 bin kişi tahliye edilebilir
Orta Doğu’dan 100 bin kişi tahliye edilebilir
17 0
Dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grevde
Dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grevde
20 0
Haspolat şehitleri anıldı
Haspolat şehitleri anıldı
19 0
banner1032

“Maymun Çiçeği salgınına karşı gerekli tüm tedbirler alınıyor”

banner1020

Sağlık Bakanı Dinçyürek: “Ülkemizde bilimsel toplantılar yapılarak, dünyada acil durum ilan edilen Maymun Çiçeği konusunda çalışmalar başladı”

banner1045
“Maymun Çiçeği salgınına karşı gerekli tüm tedbirler alınıyor”
banner971

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Maymun Çiçeği virüsü vakaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki durumu değerlendirdiklerini belirten Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesinin geniş kapsamlı toplantılar yaptığını ve gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Halkın bilinçlendirilmesi ve ülkemizde olası vakaların önlenmesi konusunda alınacak tedbirler ve izlenecek yol belirlendi diyen Dinçyürek, ülkemizde olası bir vaka görülmesi halinde uygulanacak planlar ve alınacak önlemlerin değerlendirildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in talimatı ile, 15 Ağustos 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Maymun Çiçeği virüsü gündemiyle geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi. Toplantıda gerekli önlemler belirlendi, halkın bilinçlendirilmesi ve olası vakalara karşı izlenecek yol haritası oluşturuldu.

Yakın coğrafi bölgelerde (Türkiye, Güney Kıbrıs gibi) şu ana kadar Maymun Çiçeği virüsü tespit edilmediğini belirten Dinçyürek, kendi talimatıyla dört saatlik bilimsel bir toplantı yapıldığını ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bilimsel ve teknik açıdan yapılan bu toplantı sonucunda henüz bir vaka tespiti yapılmadığını, ancak halkın bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına tüm çalışmaların masaya yatırıldığını kaydetti.

Dinçyürek, kamuoyunun , gerekli görülen her noktada bilgilendirileceğini kaydetti.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.