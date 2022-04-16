“Mayıs’tan sonra ülke kapkara olacak”

Teknecik Elektrik Santrali’nde eyleme gidildi. EL-SEN Başkanı Özkıraç, KIB-TEK’i sattırmayacaklarını söyledi ve ekledi: “Bizim tek derdimiz KIB-TEK’e yatırım. Aksi takdirde Mayıs’tan sonra bu ülke kapkara olacaktır”



Bazı sendikalar, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve bazı CTP milletvekilleri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) tarafından başlatılan iş bırakma eylemine destek vermek amacıyla dün Teknecik Elektrik Santrali’ne önünde toplandı.

Konuşmalarda KIB-TEK’in yatırıma ihtiyaç duyduğuna vurgu yapılarak, EL-SEN’in eylemine destek çağrısında bulunuldu.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, “Biz bir mücadelenin ateşini yaktık. Bu sadece elektik kurumu çalışanlarının kavgası değildir. Biz bu ülkede var olmak istiyoruz” dedi.

Özkıraç, KIB-TEK’in ülkenin öz değeri olduğunu, kurumu sattırmayacaklarını söyleyerek, “Bizi yalanlarla avutmaya çalışanlara burada dur diyeceğiz. Bizim tek derdimiz KIB-TEK’e yatırım. Aksi takdirde Mayıs’tan sonra bu ülke kapkara olacaktır” diye konuştu.

Çağdaş, teknolojiye uygun yatırımlar istediklerini belirten Özkıraç, üretim bedeli dışında elektrik satışını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Direneceklerini ve başkaldıracaklarını belirten Özkıraç, bunun bedeli neyse ödemeye hazır olduklarını kaydetti.

Vardiyadaki çalışanların santral emniyetini sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Özkıraç, polisin çalışanları tehdit ettiğini öne sürdü.

Elektrik borcu olmadığını açıklayan bazı kurumlarla ilgili de Özkıraç, “Erhan Arıklı’nın bakanlığının 4 milyon TL, BRTK’nin 6 milyon TL taksitli borcu var. 10 yıl taksite bağladılar 120 bin TL aktif borcu var. 6 milyon TL taksitli borcu var” dedi. Özkıraç, Cumhurbaşkanlığı’nın ise 62 bin TL borcu olduğunu iddia etti.

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “Bizim derdimiz ülkenin karanlıkta kalmaması, halkın elinde bulunan KIB-TEK’in özel sektöre peşkeş çekilip satılmaması ve ayakta durabilmesi. Bunun için buradayız” dedi.

Ülkede sendikaların, devletin enerji yatırımı yapması ve vatandaşın karanlıkta kalmaması için eylem ve grev yaptığını dile getiren Bıçaklı, “Biz bugün değil, yıllardır bunu söylüyoruz, bunu talep ediyoruz” diye konuştu.

Bıçaklı, 6 Eylül 2019’da dönemin Enerji Bakanı tarafından imzalanan bir sözleşmeye atıfta bulunarak, sözleşmede elektrik üretim maliyetlerini düşürebilmek ve artan talebi karşılayabilmek adına 60 megawatt santral oluşturulması gerektiği bunun da 45 gün içinde tamamlanmasına karar verildiğini söyledi.

“Size soruyorum bu 45 gün hâlâ dolmadı mı?” diye soran Bıçaklı, devlet adına atılan imzanın uygulanmadığını söyledi.

