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Maviş: “Yasalarımızca hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz”

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Maviş: “Yasalarımızca hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz”
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, yasalara göre hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağını belirterek, "kişiye özel muamele" uygulanmasının nedenini sordu.
Maviş yaptığı yazılı açıklamada, toplumun uzun bir süredir rüşvet, sahtekarlık ve yozlaşma haberleri ile yüzleştiğini kaydederek, yolsuzluk yapan, hırsızlık yapan, eş-dost-akrabasına menfaat sağlayan, bağımsız kurumlarda görevlerini rüşvet ile suiistimal eden, görevini kötüye kullanan, siyasi torpil arayan, sahte diplomaya tenezzül edenlerin yargı süreçlerinin devam ettiğini ifade etti.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki (KSTU) “sahte diploma” soruşturması kapsamında Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Başkanı’nın, gazeteciler takip edemesin diye, polis refakatinde, gizlice ve alışılmışın dışında sabah erkenden Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldığını savunan Maviş, “Diğer sanıklar tutuklanırken, araştırma ve soruşturmaya uğrarken ilgili kişiye farklı muamelenin izahatı nedir?” diye sordu.
Güzelyurt Polisi ve Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nin bu davranışının, toplumda hali hazırda azalan güvenin dibe vurmasına, yargının bağımsızlığının da kamuoyunda sorgulanmasına neden olduğunu öne süren Burak Maviş, yasalara göre hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağını belirtti. Maviş, “Bu imtiyazı kimler, ne maksatla sağlamıştır?” sorusunu sordu.
 
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