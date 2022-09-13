Maviş: “Karar yeniden değerlendirilsin…”

Çayönü-İncirli ve Güvercinlik ilkokullarının birleştirilmesine velilerden ve KTÖS'ten tepki

Çayönü-İncirli Okul Aile Birliği ve Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu okul aile birlikleri, Bakanlar Kurulu kararıyla iki okulun birleştirilmesini eylem düzenleyerek protesto etti. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, eyleme destek vererek, açıklama yaptı.Maviş, ailelerin okullarına ve çocuklarına sahip çıktığını belirterek, kararın her üç köyde tepki topladığını ifade ederek, Bakanlıktan velilerin kaygılarını dikkate almasını, katılımcı demokrasiyle kararın yeniden değerlendirmesini talep etti.KTÖS’ten verilen bilgiye göre, Maviş, yerel koşullar değerlendirilmeden, katılımcı demokrasi olmaksızın alınan kararın gerekçelerinin aileler ve eğitim paydaşlarıyla paylaşılmadığını savundu.Bu okullarda akademik sorun olup olmadığını soran Maviş, “Denetmenlerin bu yönde bir raporu varsa toplumla paylaşın ve istişare ortamı yaratın…” diyerek bakanlığa çağrı yaptı.Maviş, okul birleştirmeyle ilgili gerekçelerin bilimsel verilere dayanarak açıklanması gerektiğini de vurgulayarak şu görüşü savundu:“Bakanlık ‘Ben yaparım olur’ mantığıyla hareket ediyor. Bu tavır anti-demokratiktir. Bakanlık kadrolarının her üç köyü ziyaret edip ön çalışma yapması; eğitimin tüm paydaşlarıyla istişare etmesi gerekiyordu.. Eğitim, öğretim hizmetinin verimliliğinden çok, öğretmen kadrolarından tasarruf gayreti ve taşımacılığı finanse etme çabaları var… Bakanlık, öncelikle çocuğun yararını düşünerek, kararı yeniden değerlendirmeli veya bir ara çözüm önermeli.”Bakanlığın “Okullardaki öğrenci sayısı az” iddiasında bulunduğunu da ifade eden Maviş, Çayönü-İncirli İlkokulu’nda geçen yıl 73, Güvercinlik İlkokulu’nda ise 62 öğrenci bulunduğunu, bu sayıların köy ilkokulları için ideal olduğunu söyledi.Maviş, yol güvenliğinin tartışıldığı bir bölgede İncirli’den yola çıkan 4 yaşındaki çocuğun günde 30 kilometre yol kat edeceğini ifade ederek, ailelerin bu konuda endişeleri olduğunu söyledi.Maviş, okul aile birlikleri tarafından kararın mahkemeye taşındığını da belirterek, bunun ender karşılaştıkları bir dava süreci olacağını kaydetti.Maviş, okulun ilk gününde ailelerin eylem yapacağının bilinmesine rağmen, "Bakanlığın köylere gelmediğini, Lefkoşa’dan direktifler vererek ortamı daha da gerdiğini, öğretmenlerin de zorda bırakıldığını" savundu.Burak Maviş, bu tavrın devam etmesi halinde sendika olarak olaya müdahil olacaklarını ifade etti.