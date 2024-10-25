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Maviş: “Erken seçime gidilmeli”

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi gerektiğini savundu.

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Maviş: “Erken seçime gidilmeli”
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Maviş yaptığı yazılı açıklamada, 15 Kasım 1983’te Federe Meclis’in oy birliği ile aldığı kararla kurulan KKTC’nin kuruluş bildirgesine atıfta bulunarak, Meclis’in, Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini temsil ettiğini kaydetti.
Bugüne gelindiğinde ise ilkesiz, niteliksiz ve hukukun üstünlüğünü hiçe sayan siyaset nedeniyle Meclis’in çöktüğünü iddia eden Maviş, hükümetin, Anayasa’yı ve iç tüzüğü çiğnediğini, Meclis’in manevi kişiliğinin ayaklar altına alındığını öne sürdü.
Maviş, Kıbrıs Türk toplumunun artık yaşanan "usulsüzlükler" ve "hukuk dışılıklara" bir “dur” demesi gerektiğini belirtti.
 
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