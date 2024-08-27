Maviş: "Bangladeş'ten getirilen işçilerin yaşam koşulları “kölelik koşullarını” andırıyor"

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Bangladeş'ten getirilen işçilerin yaşam koşullarının “kölelik koşullarını” andırdığını belirterek, “yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmemesi” sonucunda ciddi bir insan hakları ihlalinin ortaya çıktığını kaydetti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Bangladeş'ten getirilen işçilerin yaşam koşullarının “kölelik koşullarını” andırdığını belirterek, “temeli dolandırıcılığa, sömürüye ve menfaate dayanan insan ticareti ve kaçakçılığıyla ilgili faaliyetler ve insan hakları ihlali” görüntülerinin utanç olduğunu vurguladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Bangladeş'ten getirilen işçilerin söz verilen iş ve ödeme koşullarının sağlanmaması nedeniyle insanlık dışı şartlarda yaşamaya zorlandığını ve “yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmemesi” sonucunda ciddi bir insan hakları ihlalinin ortaya çıktığını kaydetti.

“Bangladeş’ten başlayan Kıbrıs’ın kuzeyine uzanan sistematik insan ticareti ve kaçakçılığının birçok aktörü ile birlikte oluşturduğu sömürü düzeninin 21. yüzyılda hala kölelik benzeri çalışma koşulları üzerinden menfaat ağı sağlaması sadece Kıbrıslı Türklerin değil, ayrıca uluslararası bir sorundur.” diyen Maviş, polisin ve yetkililerin şikayetlerle iddiaları ivedilikle etkin bir şekilde soruşturması istenerek, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

“Bundan sonraki süreçte, BM İnsan Ticaretiyle Mücadele Protokolü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ILO Zorla Çalıştırılma Sözleşmesi gibi uluslararası yasal çerçeveler ve bölgesel iş birliği insan ticareti ve kaçakçılığı ile mücadelede rehberimiz olmalıdır.” diyen Maviş, konuyu gündeme taşıyan basın emekçilerine teşekkür etti.

