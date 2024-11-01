Mavi dilden 193 hayvan öldü

Vadili, İskele bölgelerinde 133 işletmede Mavi dil hastalığı tespit edildi, 193 küçükbaş hayvan öldü. Üreticiler, Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından tazmin edilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Mavi dil salgını süresince 133 işletmede hastalık tespit edildiğini, 193 küçükbaş hayvanın ise öldüğünü açıkladı.

Mavi dil hastalığı nedeniyle ölen hayvanların, Veteriner Dairesi’ne bildirilmesi gerektiğini kaydeden Bakanlık, uygun şekilde kayıt altına alındıktan sonra üreticilerin Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından tazmin edileceğini bildirdi.

Sineklerle mücadelenin, hastalığın kontrolünde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakanlık, hastalık tespit edilen işletmelerde ve bölgelerde, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmaya başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mavi dil'in, koyun ve sığırları etkileyen viral bir hastalık olduğu ifade edilerek, bu hastalıktan en çok koyunların etkilendiği ancak sığırların virüsün ana taşıyıcısı olduğu kaydedildi.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, aşırı tükürük, burun akıntısı, solunum güçlüğü, ağız ve gözlerde şişlik ve kızarıklık gibi semptomlar bulunduğu ifade edilen açıklamada, hastalığın tanısının, klinik belirtilere, PCR ile virüs tespitine ve serokonversiyona dayandığı belirtildi.

Hastalık tespit edilen işletmelerde ve bölgelerde, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmaya başladığı kaydedilen açıklamada, etkilenen işletmelerdeki küçükbaş hayvanlara hareket yasağı getirildiği, dezenfeksiyon, sinek mücadelesi, ölen hayvanların güvenli imhası ve tazmin işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

Mavi dil hastalığının, Culicoides cinsi sinekler aracılığıyla bulaştığı kaydedilen açıklamada, hastalığın en etkin mücadelesinin, ilgili sinek popülasyonunun azaltılmasıyla mümkün olduğu vurgulandı.

Hastalık belirlenen bölgelerde, hastalık etkenini taşıyan sineklerin azaltılması için belediyelerle iş birliği içerisinde etkin sinek mücadelesi başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca hastalığın diğer bölgelere yayılmasını azaltmak amacıyla tüm belediyelerin hastalık ve mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirildiği ve genel Culicoides mücadelesi konusunda uyarıldığı kaydedildi. Açıklamada, sinek mücadelesi için hastalıktan etkilenen üreticilere insektisit ilaçlar dağıtılmaya başlandığı da belirtildi.

Hastalığın kontrolünün zor olduğu ve alınan tüm mücadele tedbirlerine rağmen Vadili, İskele bölgelerinde de tespit edildiği belirtilen açıklamada, salgın süresince 133 işletmede hastalık tespit edildiği, 193 küçükbaş hayvanın hastalık nedeniyle öldüğü bildirildi.

Mavi dil hastalığı nedeniyle ölen hayvanların, Veteriner Dairesi’ne bildirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, uygun şekilde kayıt altına alındıktan sonra üreticilerin Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından tazmin edileceği kaydedildi. Açıklamada, hastalığın, insanlara direkt temas veya gıda bulaşması yoluyla geçmediğinin altı çizildi.