Maske ve mesafe sürecek, aşıyı olalım

Dr. Siber, ülkemizde hızla ve yaygın olarak aşılama programının hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı



Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, katıldığı bir tv programında aşı konusuna değindi.

Aşıların yan etkileri veya koruyucu olup olmadığı hususunda birtakım endişeler olduğunu belirten Dr. Siber “Gündemde en çok konuşulan iki aşı var. İki aşının da koruyuculuğu kanıtlanmıştır. AB ülkelerinde uygulamaya başlanan Biontech aşısının %94’lere varan koruyuculuğu olduğu söyleniyor bilimsel yayınlarda.

Bu aşıların yan etkilerine bakıldığında kısa ve orta vadede, diğer aşılara göre daha yüksek oranda yan etki görülmediği ifade ediliyor.” dedi.

Koronavirüse karşı üretilen hiçbir aşıda faz 3. denilen ve 2 yılı bulan gözlemleme aşamasının tamamlanmadığını anlatan Dr. Sibel Siber, bu durumun Çin aşısı için de geçerli olduğunu, pandemi sürecinde bu şekilde verilen acil kullanım izinlerinin bunla ilgili olduğunu ifade etti. Siber, aşı olanların da hasta olmasalar da hastalığı bulaştırmaya devam edebileceğinin ise açıklanmış olduğuna dikkati çekti. Sibel "aşı olunmalı" dedi.

Tüm dünyada aşılar gerek uygulanışı gerekse de tartışmaları ile gündemde…

"Güvenilirlik" ve "etkinlik" vurgusu yapan uzmanlar bu konuda farklı düşüncelere sahip.

“Aşılara güvenilir mi?” sorusunu yanıtlayan Dr. Sibel Siber, konu hakkında şöyle konuştu;

“Bunların yanıtı henüz tam anlamıyla yok çünkü çalışmalar çok hızlı ve acil kullanma izni kapsamında yapıldı. Hiçbir aşının faz 3’ü genel anlamada tamamlanmış değildir. Faz 3 nedir? Bir aşıyı çok geniş kitlelere uygularsınız ve 1-2 sene boyunca hem yan etkilerini hem de koruyuculuğunu gözlersiniz. Bu mevcut aşılarda ara sonuçlar tespit edildi… Nasıl yan etkiler görüldü? Aspirinde dahi yan etkiler var. Bu kişinin bünyesine bağlı… Çok nadir hayati etkiler var. Göz ardı edebileceğimiz yan etkiler oldu bazı insanlarda… Bu diğer aşılarda da var… Dolayısıyla en ideali 2 yıl içinde bu aşıların uygulanmasıydı. Çok ciddi yan etkileri olmadığı için izinler veriliyor…"

"AŞIYI OLANLAR HASTALIĞI BULAŞTIRABİLECEK, BU AÇIKLANDI"

"Gelelim Çin aşısı.. Bu aşı geleneksel bir aşı.. Kızamık, çiçek aşısı gibi.. Ama bu aşı 3. Faz için Endonezya, Türkiye, Brezilya ve Şili’ye gönderiyor. 30 bin gönüllü üzerinde çalışılmasını istiyor. Fakat her gönüllü bu aşıyı da olduğunu bilmiyor. Benim 3-4 gün önce bir hocanın yazısında okuduğum Türkiye’de henüz 1322 kişiye 2. dozu yapıldı… Henüz sonuçlar faz 3 tamamlandı noktasında değil… Endişeler bu yönde... BioNTech aşısında da İsrail, aşıyı olanların bazılarının Koronavirüse yakalanması bilgisini paylaştı ve aşıyı olanların da hasta olmasalar da bulaştırdığı açıklandı.. Yani maske, mesafe kurallarını sürdüreceğiz.. Bu konuda da bazı belirsizlikler var.”

“DAHA ÇOK MERKEZDE AŞILAMA PLANLANMALIDIR”

Ülkemizde hızla ve yaygın olarak aşılama programının hazırlanması gerektiğine vurgu yapan Siber “Sağlık Bakanı aşılamanın 6 merkezde olacağını açıkladı. Hızlı aşılama için 6 merkezin yeterli olacağını düşünmüyorum. Birincisi, pandemic döneminde kalabalıkları biraraya getirmemek için ikincisi daha hızlı aşılamanın gerçekleşmesi için daha çok merkezde aşılama planlanmalıdır” dedi.

Belki ilk etapta 6 merkezde başlasa bile hızla Üniversiteler ve özel hastaneler de gerekli altyapı hazırlanarak bu planlamaya dahil edilmesi gerektiğini belirten Dr. Siber “Bugün aşılamaya en erken başlayan ve en yaygın aşılamayı yapan İsrail bile nüfusunun ancak %14’ünü aşılayabilmiştir. İngiltere’de bu oran %4 civarındadır” diye konuştu.

PCR tetkiklerinin sadece Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılması anlayışından uzaklaşarak, bugün PCR testlerinin birçok merkezde yapılıyor olması bu mücadelede önemli rol oynadığına dikkat çeken Siber, aşılamada da altyapısı hazırlanarak, daha fazla merkezde çalışma başlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

