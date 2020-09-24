banner480
banner69
SAKA bu kez hedefe ulaştı
SAKA bu kez hedefe ulaştı
106 0
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
61 0
 
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
28 0
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
25 0
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
307 0
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
28 0
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
16 0
banner460

Maske takmamanın cezası 382 TL

banner476

Meclis Genel Kurulu'nun 17 Eylül tarihli dokuzuncu olağanüstü birleşiminde oy birliğiyle kabul edilen "Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasası", Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de ilan edildi ve yürürlüğe girdi.

Maske takmamanın cezası 382 TL
 
Yasanın değiştirilen maddeleri uyarınca, maske ve/veya sosyal mesafe kurallarına uymayanlara, aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak.
Bu rakam bugün itibarıyla 382 TL. KKTC’de asgari ücret, 1 Şubat'tan beri aylık brüt 3 bin 820 TL olarak uygulanıyor.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.