Maske takmamanın cezası 382 TL

Meclis Genel Kurulu'nun 17 Eylül tarihli dokuzuncu olağanüstü birleşiminde oy birliğiyle kabul edilen "Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasası", Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de ilan edildi ve yürürlüğe girdi.



Yasanın değiştirilen maddeleri uyarınca, maske ve/veya sosyal mesafe kurallarına uymayanlara, aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak.

Bu rakam bugün itibarıyla 382 TL. KKTC’de asgari ücret, 1 Şubat'tan beri aylık brüt 3 bin 820 TL olarak uygulanıyor.



