Maske geri mi dönüyor?

Dünya, Covid-19 için yeniden alarmda! Covid-19 virüsünün iki yeni varyantı, tekrar hızla yayılmaya başladı. Uzmanlara göre bu yaz, Covid enfeksiyonlarındaki artış 2023'ün aynı dönemine göre daha yüksek

Covid-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ederken iki yeni varyant tekrar hızla yayılmaya başladı. Uzmanlar, yeni varyantların şimdiye kadar karşılaşılan "en bulaşıcı" tür olduğunu öne sürüyor. Veriler en az 21 ABD eyaletinde Covid vakalarının çok yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor.

ABD Başkanı Joe Biden, son zamanlarda Covid-19'a yakalanan tek şanssız kişi değil.

Son zamanlarda ABD genelindeki 21 eyalette atık suda "çok yüksek" SARS-COV-2 virüs seviyeleri gözlemlendi.

Uzmanlara göre bu yaz, Covid enfeksiyonlarındaki artış 2023'ün aynı dönemine göre daha yüksek.

İKİ YENİ VARYANT YÜKSELİŞTE

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle yaz seyahatlerinin ve kapalı alan aktivitelerinin artması, vakaların yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan iki yeni varyantın (KP.3 ve KP.3.1.1 ) tırmanışa geçmesine neden oldu.

Veriler en az 21 ABD eyaletinde Covid vakalarının çok yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor.

EN BULAŞICI VARYANT ALARMI

Kaliforniya Üniversitesi yeni varyantlar için, "Çok, çok bulaşıcı bir varyantınız var, muhtemelen sahip olduğumuz en bulaşıcı olanlardan biri" açıklamasında bulundu.

Salgının üzerinden yıllar geçtiği için daha az sayıda insanın Covid testi yaptırmasıyla birlikte hastalığın tespit edilmesi zorlaşıyor.

BELİRTİLERİ AYIRT ETMESİ ZOR

Uzmanlar semptomlara dikkat etmenin her zamankinden daha önemli olduğu konusunda uyardı.

Covid semptomlarını diğer solunum yolu hastalıklarından ayırmak zor.

Üst solunum yolu semptomlarınız varsa —burun akıntısı ve tıkanıklık— veya öksürüğünüz varsa, Covid olmuş olma ihtimaliniz yüksek.

En az bir kez Covid enfeksiyonu geçiren veya aşıları güncel olan kişilerde semptomlar genellikle soğuk algınlığı veya diğer solunum yolu hastalıklarına benzeyebiliyor.



Yaygın Covid belirtileri şunlardır:

Burun akması

Yorgunluk ve kas ağrıları

Boğaz ağrısı

Öksürük

Hafif ateş

Mide bulantısı veya ishal

