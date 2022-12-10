“Masaya geri dönmeye hazırız”

Rum Sözcü Pelekanos, Rum tarafının masaya geri dönülmesi konusunda hazır olduğunu ancak Türk tarafının tutumunun diyalog masasına geri dönülmesi konusunda iyimserliğe imkan tanımadığını söyledi

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Türk tarafının tutumunun diyalog masasına geri dönülmesi konusunda iyimserliğe imkan tanımadığını savundu.

Her iki tarafın tezlerinin de çok iyi bilindiğini söyleyen Pelekanos, Kıbrıs Rum tarafının masaya geri dönülmesi konusunda hazır olduğunun ise çok iyi bilindiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ilişkin olarak Pelekanos, liderler arasında geçtiğimiz gece gerçekleştirilen buluşmada belirli bir görüşme yapılmadığını, diğer tarafın(Kıbrıs Türk tarafının) “kabul edilemez” taleplerinin de çok iyi bilindiğini savundu.

Kıbrıs Rum tarafının amacının Türk tarafının “kabul edilemez” taleplerinden vazgeçmesi için çabaları sürdürmek olduğunu ileri süren Pelekanos, her zaman BM ile iş birliği ve Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, AB’nin müdahil olmasını isteyen Anastasiadis’in inisiyatifinin de bu yönde olduğunu belirtti.

Pelekanos, Anastasiadis’in iki esas hedefinin, oldubittileri önlemek ve diyaloğa geri dönülmesi koşullarını oluşturmak olduğunu da ifade etti.

