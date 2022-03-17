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Masal Başlı'dan anlamlı bağış

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Masal Başlı'dan anlamlı bağış
Uzun yıllardır Kanser Hastalarına destek için saçlarını uzatan Masal Başlı sonunda hayalini gerçekleştirmenin haklı mutluluğunu yaşıyor.
Annesi Simge Oktuğ'un desteğiyle saçlarını kestirip, Kanser Hastalarına Yardım Derneğine bağışlayan Masal Başlı herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.
10 yaşında olan Masal'a bu güzel davranışından ötürü dernek tarafından teşekkür belgesi verildi.
 
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