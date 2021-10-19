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Martı’ya akıl almaz işkence

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Mağusa’da bir apartmanın damında kanatları sargı bezi ile sarılmış ve ayağından iple su deposuna bağlanmış şekilde bulunan bir martı DoğaPark ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun bakıma alınan hayvanın durumu kritik

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Martı’ya akıl almaz işkence
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DoğaPark ekipleri önceki gün  Mağusa’da bir apartmanın damında kanatları sargı bezi ile sarılmış ve ayağından iple su deposuna bağlanmış bir martıyı kurtardı. 
Taşkent Doğa Parkı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:


“Mağusa’da yaban hayvanına zorla alıkoyma ve işkence!
“1190 Yaban Hayat Destek hattına gelen, “bir apartmanın çatısında muhtemelen ipe dolanmış çırpınan büyük bir kuş” ihbarını değerlendiren ekipler, olay yerine vardığında çok büyük bir şokla karşılaştı. 
İnsan demeye dilimizin varmadığı cani yaratıklar zavallı martının kanatlarını bandajlarla sarmış, ayağından da kalın bir iple su deposunun ayağına bağlamıştı. Önünde de ekmek vardı. 
Kaç gündür orada olduğunu bilmediğimiz zavallı martı, kurtarma ekiplerimiz tarafından kurtarılıp yerinde yapılan müdahale ile kanatlarındaki bandajlardan kurtarıldı. 


Yaban Hayat Hastanesi’nde yapılan ileri tetkiklerde hayvanın kanatlarının ve kanat tüylerinin çok kötü durumda olduğu, ayağında ise ip kesiklerinden yaralar oluştuğu tespit edildi. 
Tedavisine başlanan ve yoğun bakıma alınan zavallı hayvanın durumu kritik. 
Bu hayvana işkence yapan kişilerin tespiti ve cezalandırılması için girişimler de başlatıldı. 

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