Mart sonu ev karantinasına geçilecek

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, önümüzdeki hafta ev karantinası için ihale süreci başlatılacağını ve Mart sonu gibi ev karantinasına geçmek istediklerini açıkladı





Sağlık Bakanı Ünal Üstel, önceliklerinin bu hafta aşı planını tamamlamak olduğunu önümüzdeki hafta ev karantinasıyla ilgili çalışmalara başlanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Dt Ünal Üstel, Günaydın Haber Kıbrıs programında aşı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Ünal Üstel, sektöre özel aşılama yapılmayacağını ve yaşlılar ile kronik hastalara öncelik tanınacağını vurguladı.

Günlük test kapasitesinin 7 bin 500 olduğunu anlatan Üstel, 6 yeni PCR cihazı alımı için ihaleye çıkılacağını aktardı. Lefkoşa ve Mağusa Devlet Hastanelerine 2’şer adet Girne Akçiçek ve Cengiz Topel Hastanelerine ise bir adet PCR cihazı verileceğini vurguladı.

Lefkoşa Fuar Alanında test için yığılmalar konusunda adım atıldığını ifade eden Üstel, Mücahitler Sitesi ve Atatürk Stadyumunda da test yapılacağını ayrıca test için Özel hastanelere de yönlendirme yapıldığını vurguladı. Üstel, yetişmiş hemşireleri kadrolara katıp, test sayısını artıracaklarına işaret etti.

Üstel, yeni bir aşı planı yapıldığını bugün büyük ihtimal biteceğini belirterek, “Adadaki veriler bir yerde toplanacak. Önümüzdeki hafta aşı planı açıklanacak. 60 yaşın üzerinde aşı olmayanları tespit edip SMS ile bilgilendireceğiz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nü takip ettiklerinden bahseden Üstel, “Aşı konusunda yaş kriterimiz var. Yaşlılar önceliğimiz ancak ağır kronik hastalarda yaşa bakılmadan önceliğimiz olacak” diye konuştu.

Üstel, şu an yeni birinci doz aşıları yapmadıklarına dikkat çekerek, ikinci doz aşıları tamamlamaya çalıştıklarına dikkat çekti. 27 aşı merkezi oluşturduklarını ve buradan online olarak aşı olanlarla ilgili verilerin sağlık bakanlığına gönderileceğini dile getiren Üstel, “Aşı olacak kişileri de aşı merkezlerine bildireceğiz.

Ülkede kronik hastaların ve başka hastalıklarla mücadele edenlerin ilaca ulaşmada sıkıntı yaşadığıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Üstel, “Dünyada ilaca ulaşmada sıkıntı yaşanıyor. Acil olan hastalara ilaçlar elden ulaştırılıyor. İlaç ihalesine çıkılacak ve bu sorun çözülecek” dedi.

Bu haftaki önceliklerinin aşı planı olduğuna işaret eden Üstel, “Önümüzdeki hafta ev karantinası için ihale süreci başlatılacak. Mart sonu gibi ev karantinasına geçmek istiyoruz” diye konuştu.

