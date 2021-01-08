Mart 2020’de kapanmıştık, Mart 2021’de açılacağız

Geçtiğimiz gün “Gerekirse 21 gün kapanırız” diyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, ağız değiştirdi ve “Mart 2020’de kapanmıştık. Hedefimiz Mart 2021’de açılmaktır. Bizim kapanma niyetimiz yok. Nisan ayında; eğitim, turizm, her şey tamam olacak. Yol haritamız bellidir. Aşı var, tedavi var” dedi



Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak, salgınla mücadele sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Virüsün mutasyona uğradığını, tarih boyunca, tüm salgınlarda virüslerin mutasyona uğradığını ancak bu mutasyonların “her zaman iyi yönde gerçekleştiğini” ifade eden Pilli, “Bu virüs ilk kez mutasyona uğradığında, hayvandan insana geçti. İnsan bedenine uyum sağlamak adına sürekli kendini yeniliyor. Hiçbir bilim insanı, yaşanan mutasyonun, virüsü, eskiden daha zararlı olduğunu söylemiyor” dedi, “Bu virüs Nisan’da etkisini kaybedecektir” temennisinde bulundu.

“AŞILAR 9 MERKEZDE YAPILACAK”

Aşılar konusuna değinen Bakan Pilli, “Dünyada aşılar daha 27 Aralık’ta başladı. Örnek gösterdiğiniz AB de 27 Aralık’ta başladı. Biz, aşıda geç kalmadık. Bizim aşılarla ilgili yol haritamız nettir, 9 merkezde yapacağız” dedi.

Türkiye’den gelecek olan aşılarla ilgili, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile önceki gün de görüştüğünü ifade eden Pilli, “gelecek aşıların miktarını söylemeyeyim ama bazı rakamlar bellidir” şeklinde konuştu.

“AŞILAMA 15 OCAK’TA BAŞLAYACAK DEMİŞTİM AMA 3-4 GÜN UZAYABİLİR”

Aşıların “faz 3” sürecinin tamamlanmadığını, bu nedenle Türkiye’deki bilim insanlarının 15 gün süreyle söz konusu aşıları denemekte olduğunu belirten Pilli, aşılama sürecinin 15 Ocak’ta başlayacağını açıkladığını ancak bu tarihin 3-4 gün uzayabileceğini kaydetti.

“AŞILAMA, TÜRKİYE İLE EŞ ZAMANLI OLARAK BAŞLAYACAK”

Pilli, “Türkiye’deki testler sona erene kadar aşılar bize gelecek ve KKTC’de depolanacak. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz; Türkiye ile eş zamanlı başlayacak” dedi.

Dışardan aşı alma fikrini de değerlendirdiklerini belirten Pilli, “Dışardan aşı almak için iki ülke ile gayrı resmi görüşmeler yapıyoruz. Ama normalde aşı fiyatları 2-3 dolarken, bize 40 dolara mal oluyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği üzerinden gelecek aşılarla ilgili son aşamalara gelindiğini, AB’nin istediği tüm bilgilerin verildiğini söyleyen Pilli, komitenin salı günü toplandığını, ancak aşının geleceği tarih ve miktarla ilgili bilginin verilmediğini belirtti. Pilli, “Ayak sürüyorlar.” dedi.

Dışarıdan gayriresmî olarak iki ülke ile iletişime geçtiklerini ancak maliyetin çok yüksek olduğunu söyleyen Pilli, ancak ülkeler üzerinden aşıyı alabileceklerini ifade etti.

Avrupa ülkelerindeki hastanelerde gerçekleşen bulaşı incelediğini söyleyen Pilli, “Bizim sağlık çalışanlarımız kendilerini iyi korumuşlardır. İstediğin kadar tedbirler al, mutlaka bir taraftan kaçabiliyor. Hastane içindeki çalışmalar sürüyor. Bazen bu tip üzücü olaylar olabiliyor” şeklinde konuştu.

Pilli, “Evet doğrudur, yoğun bakımda bir bulaş olmuştur. Bundan bir ders aldık” dedi.

Acil Durum Hastanesi konusuna değinen Pilli, “Hastanedeki çalışmalar bitmiştir, elektrik problemi çözülmüştür, aletler çalıştırılmıştır” diyerek, sadece oksijen üretim merkezi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, Türkiye’den bir ekibin geldiğini ve bu çalışmanın üç gün boyunca sürecek olmasından dolayı, hastanenin Pazartesi ya da Salı günü hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Bu noktada sevindirici olan şeyin, hastane ile ilgili personelin ayarlandığını, 10 adet sözleşmeli personel alınacağını ifade eden Pilli, “Hastaneye yerleşme, yavaş yavaş, kademeli bir şekilde yapılacak. Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Koronavirüs ile ilgili her şeyi Pandemi Hastanesi’ne taşıyoruz. Lefkoşa Devlet Hastanesi, tamamen Koronavirüsten arınmış olacak” dedi.

Bakan Pilli, “Mart 2020’de kapanmıştık. Hedefimiz Mart 2021’de açılmaktır. Bizim kapanma niyetimiz yok. Kim ister ki bunu? Hedefimiz nisanda kontrol altına almaktır. Nisan ayında; eğitim, turizm, her şey tamam olacak. Yol haritamız bellidir. Aşı var, tedavi var” ifadelerini kullandı.

