Marketlerde fiyat kontrolü

Maliye Bakanlığı, büyük marketlerde satılan gıda ve temizlik ürünlerinde uygulanan karlılığı tespit etmek için fiyat kontrolü yaptı



Gerçekleştirilen denetimlerde

Yapılan denetimlerde yüksek karlılığın önüne geçilmesi ve kar oranlarının ortaya çıkartılması hedeflendi.

Bakan Şan yaptığı açıklamada, bundan sonraki süreçte denetimlerin sıklaşacağını, fiyat artışı şeklinde halkın üzerine yansıtılan yüksek kar oranlarının tespit edileceğini ve ekonomindeki fiyat kontrolünün sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ülke genelinde faaliyet gösteren büyük ölçekli marketlerde satılan gıda ve temizlik ürünlerinde uygulanan karlılığı tespit etmek için perakende fiyat kontrolü yapıldı.Gerçekleştirilen denetimlerde Lefkoşa bölgesinde 5 ayrı ekiple 25 market, Güzelyurt Bölgesinde 9 ayrı ekiple 40 market, Girne bölgesinde 3 ayrı ekiple 9 market, Gazimağusa bölgesinde 5 ayrı ekiple 14 markette karlılık hesaplaması için fiyat kontrolü yapıldı.Yapılan denetimlerde yüksek karlılığın önüne geçilmesi ve kar oranlarının ortaya çıkartılması hedeflendi.Bakan Şan yaptığı açıklamada, bundan sonraki süreçte denetimlerin sıklaşacağını, fiyat artışı şeklinde halkın üzerine yansıtılan yüksek kar oranlarının tespit edileceğini ve ekonomindeki fiyat kontrolünün sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.