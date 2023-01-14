banner875
banner885
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı
78 0
Aslan evinde dört dörtlük
Aslan evinde dört dörtlük
15 0
 
Ülke genelinde bugün de birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak
Ülke genelinde bugün de birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak
34 0
Kanada’da eski bir yatılı kilise okulu alanında 2 bin yeni kalıntı bulundu
Kanada’da eski bir yatılı kilise okulu alanında 2 bin yeni kalıntı bulundu
23 0
Efsanevi müzisyen Elvis Presley'in tek çocuğu Lisa Marie 54 yaşında öldü
Efsanevi müzisyen Elvis Presley'in tek çocuğu Lisa Marie 54 yaşında öldü
49 0
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Alayköy sanayi bölgesini ziyaret etti
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Alayköy sanayi bölgesini ziyaret etti
24 0
Kızlarda LTL, Erkeklerde Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon
Kızlarda LTL, Erkeklerde Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon
29 0
banner878

Marketlerde fiyat kontrolü

banner476

Maliye Bakanlığı, büyük marketlerde satılan gıda ve temizlik ürünlerinde uygulanan karlılığı tespit etmek için fiyat kontrolü yaptı

banner825
Marketlerde fiyat kontrolü
Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ülke genelinde faaliyet gösteren büyük ölçekli marketlerde satılan gıda ve temizlik ürünlerinde uygulanan karlılığı tespit etmek için perakende fiyat kontrolü yapıldı. 
Gerçekleştirilen denetimlerde Lefkoşa bölgesinde 5 ayrı ekiple 25 market, Güzelyurt Bölgesinde 9 ayrı ekiple 40 market, Girne bölgesinde 3 ayrı ekiple 9 market, Gazimağusa bölgesinde 5 ayrı ekiple 14 markette karlılık hesaplaması için fiyat kontrolü yapıldı.
Yapılan denetimlerde yüksek karlılığın önüne geçilmesi ve kar oranlarının ortaya çıkartılması hedeflendi.
Bakan Şan yaptığı açıklamada, bundan sonraki süreçte denetimlerin sıklaşacağını, fiyat artışı şeklinde halkın üzerine yansıtılan yüksek kar oranlarının tespit edileceğini ve ekonomindeki fiyat kontrolünün sağlanmasını amaçladıklarını belirtti. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.