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Market yetkilileri ‘poşet’ kararından memnun

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Çevre Koruma Dairesi’nin yaptığı ankete göre market yöneticilerinin yüzde 90’ı ‘naylon poşet’ uygulamasının kalkacak olmasını destekliyor

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Market yetkilileri ‘poşet’ kararından memnun
Çevre Koruma Dairesi, saplı plastik poşetlerin kaldırılmasıyla ilgili anket düzenledi, marketlerin yüzde 90’ının karardan memnun olduğu ortaya çıktı.
Çevre Koruma Dairesi tarafından saplı plastik poşetlerin kaldırılacak olması nedeniyle ülke genelinde 50 market yöneticisine yönelik anket düzenlendi. Anket sonuçlarına göre market yöneticilerinin yüzde 90'ı "saplı naylon poşet" kullanımının kaldırılacak olmasına destek belirtiyor. Ankete sonuçlarına göre, 50 marketin 45’i (yüzde 90’ı) uygulamayı ekonomik ve çevresel yönden başarılı bularak, tam destek olduklarını belirtti. Uygulamaya destek veren market yöneticilerinin yüzde 25’i halkın konu ile ilgili daha fazla bilinçlendirilmesi gereğini vurguladı.
 
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