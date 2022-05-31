"Market ve benzin istasyonlarında tansiyon hapı bulundurulmalı”

Tanınan doktorlardan Gülgün Vaiz, hayat pahalılığı ve vatandaşların alım gücüne değindiği bir açıklama yaptı."Market çıkışları ve Benzin istasyonlarında tansiyon ölçüm cihazı ve tansiyon düşürücü dilaltı hapı bulundurulmalı" diyen Vaiz, "Markette önümde ödeme yapan kadıncağız ansızın kıpkırmızı oldu. Tansiyon 190/100 mmHg... Çantada her ihtimale karşı kapril taşıyorum hemen çiğnettik. Allah hepimizin yardımcısı olsun...." ifadelerini kullandı.