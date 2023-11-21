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Mario Nava’dan KKTC’de sürpriz temaslar

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KKTC’de temaslarda bulunan Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava, Pile’ye gitti, Gülgün Süt Ürünleri Fabrikası’nı ziyaret etti, Sanayi ve Ticaret Odaları ile ayrı ayrı bir araya geldi

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Mario Nava’dan KKTC’de sürpriz temaslar
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Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava, Kıbrıs’ta bir dizi temasta bulundu. Nava, temasları çerçevesinde karma köy Pile’yi ziyaret etti.
Nava, Pile’de köyün muhtarları ile bir araya geldi ve muhtarlarla BM ile kısa süre önce uzlaşılanların da hayata geçirilmesinin aralarında bulunduğu bir dizi konuyu ele aldı.
Nava, iki tarafın temsilcileriyle bir araya geldi, Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ise telekonferans yöntemiyle konuştu.
Mario Nava, KKTC’de önemli bir ziyarete de imza attı.
Hellim’in tescili ve denetim mekanizması ile ilgili çalışmalar sürerken, Nava, Gülgün Süt Ürünleri Fabrikasını ziyaret etti.
Ziyaretin detayını kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Nava, “Gülgün Süt Ürünlerini ziyaret edip otantik lezzetleri tatmak büyük mutluluk. Görüşmelerimiz, Kıbrıs Türk toplumunun #Halloumi / #Hellim için #EU standartlarına tam uyumlu olarak AB pazarına erişmesini destekleme kararlılığımızı güçlendirdi” dedi.
Öte yandan Mario Nava, Kıbrıs Türk Sanayi ve Ticaret Odaları ile de ayrı ayrı bir araya geldi.
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