Maria, muhtarlığa aday



Kormacit Köyü’nde yıllardır hizmet veren ve herkes tarafından sevilen Yorgo Kasap Restoran’ın sahibi Maria Skoullou, Kormacit köyüne muhtar adayı olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Skoullou şöyle dedi:

“Mahsur kalmış, cesur yerleşim, Kormacit’imizin Maronitleri.

Kormacit Yerel Yönetimini tanıtmak için önümüzdeki seçimlerde Kormacit muhtarlığı pozisyonuna adaylığımı resmi olarak bugün (dün) sundum.

25 Aralık’ta hepinizi köyümüzde her zaman yapılan muhteşem projelerle birlikte daha iyi bir köy daha iyi bir yaşam için mücadeleye devam etmeye, Toplum, Siyasi ve Din Liderliği ile sevgi dolu işbirliğiyle davet ediyorum. Kormacit değişiyor Zaman zorluyor, şartlar lehine, siz talep edin, birlikte başaracağız.” İfadelerini kullandı

