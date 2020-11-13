banner480
banner69
YDÜ rahat kazandı: 67-38
YDÜ rahat kazandı: 67-38
12 0
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
36 0
 
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
45 0
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
34 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
104 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
21 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
26 0
banner529

Maraş’ta hummalı hazırlık

banner476

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin, 15 Kasım’da ülkeye yapacakları ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek Kapalı Maraş ziyareti için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor

Maraş’ta hummalı hazırlık
 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, 15 Kasım’da ülkeye yapacakları ziyaret kapsamında Kapalı Maraş ziyareti için de hazırlıklar son sürat devam ediyor. Erdoğan ve Bahçeli’nin Kapalı Maraş’a gerçekleştirecekleri ziyaret ve piknik organizasyonu nedeni ile Maraş’ta 1 haftadan beri hazırlık yapılıyor.
Temizlik ve çevre düzenlemelerinin yanında Maraş’ta yeni projelerin yapımı da devam ediyor.



Maraş’ta yeni projeler kapsamında bir yanda Maraş’ın hemen girişinde bisiklet kiralama noktası için çalışmalar yapılırken, “Kıbrıs Millet Bahçesi” içinse Ordu Evi’nin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde yeşil alan oluşturma, büfeler ve oturma masalarının yerleştirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülüyor.
Temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ağaç budamaları, refüj, kaldırım ve çemberlere çiçek ekimleri ve peyzaj düzenlemeleri Türkiye’den görevlendirilen ekibin öncülüğünde Mağusa Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilirken Maraş’ta sivil halkın bisikletlerle dolaşabilmesi için ziyarete açık olan caddelere bisiklet yolları yapıldı.



Çevre düzenlemesi ve peyzaj için Türkiye’den çok sayıda kaktüs, çiçek ve ağaç getirildiği öğrenilirken yeşil alanın oluşturulması içinse 20 kamyon çim getirildiği öğrenildi.
46 yıldan beri harabe halde kalan binalara yaklaşılmasının önlenmesi amacı ile kaldırımlara ahşap bariyerler yapılmaya başlandı.


Yine Maraş’ta mevcut palmiye ve hurma ağaçlarının budamaları belediye ekipleri tarafından yapılırken, Maraş’ın Dr. Fazıl Küçük Stadyumu girişine de yeni bir çevre düzenlemesi yapılması için çalışmalar yürütülüyor.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.