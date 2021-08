Dr. Dinçyürek “Taşın Mal Komisyonu bir an önce çok hızlı karar üreterek üretilen kararların hayata geçirilebilecek noktasında olması gerekiyor. Maraş’ta bir an önce netice almanın kilit noktası Taşınmaz Mal Komisyonu’dur” dedi

Çevre ve Doğal Kaynaklar eski Bakanı Uzm. Dr. Hakan Dinçyürek, BRT’ de Levent Kutay’ın sunduğu “Ülke Gündemi” pragmanda soruları yanıtladı.

Maraş’ın 40 yıla yakındır ölü bir şekilde durup yeniden insanlarla buluşturulmasıyla ülkeye gelen turistlerde merak uyandırdığına dikkat çeken Dinçyürek, Mağusa ’ da olan esnafın Maraş’a giden güzergah üzerinde mekan açmak için arayış içerisinde olduğunu söyledi.

Dinçyürek: “Taşın Mal Komisyonu bir an önce çok hızlı karar üreterek üretilen kararların hayata geçirilebilecek noktasında olması gerekiyor. Maraş’ta bir an önce netice almanın kilit noktası Taşınmaz Mal Komisyonu’dur” dedi.

“CEBİNDE PARASI OLAN KESİM YATIRIM NOKTASINDA SIKINTI YAŞIYOR”

1,5 yıldır pandemi yüzünden vatandaşın ekonomik yönden kaygılarının olduğundan söz eden Hakan Dinçyürek, pandemiden kaynaklı olarak işletmelerin birçok sıkıntılı süreç içerisinde olduğunu kaydetti. Hakan Dinçyürek, ülkeye sıcak para akışını sağlayan turizm sektörünün 1,5 yıla yakındır durma noktasında olduğunu ifade etti. Kamuda çalışanlarının maaşlarıylla birlikte ülke içerisindeki para akışını bir miktar canlı tuttuğunu anlatan Hakan Dinçyürek, ekonominin bozulmasıyla birlikte cebinde parası olan kesimlerin ise yatırımlarını yapma noktasında sıkıntılar yaşadığını belirtti.

“DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN SERT TEDBİRLER ALINDI”

Pandemiyle birlikte neler yapıldığını anlatan Dinçyürek, dünyada eşi benzeri olmayan sert tedbirler aldığını vurguladı. Pozitif vakaların hastane, otel ve yurtlara alınarak izole edildiğine dikkat çeken Dinçyürek, pozitif olan hastaların tüm tetkiklerini takip ederek iki defa negatif sonuçları alınarak hastaların karantinadan çıktıklarını söyleyerek dünya da eşi benzeri olmayan bir uygulama yapıldığına dikkat çekti. Dinçyürek, ekonomisi ve kamu maliyesi zayıf bir ülke olmamıza rağmen bedel ödeyerek tüm hastaların otellerde veya hastanelerde tedavilerinin yapılmasının olumlu bir gelişme olduğunu anlattı. Dinçyürek, temaslıların karantina otellerine alınarak tedavilerinin ise devlet tarafından karşılanmasının sağlayarak dünya da ise bu tarz tedbirlerin alınmadığını vurguladı. Sert tedbirler alınarak hastalığın ülke içerisinde yayılmasının önüne geçildiğini belirten Dinçyürek, tüm alınan tedbirlere karşın pandemi noktasında başarılı bir sonuç elde edildiğinin altını çizdi. Dinçyürek, pandemi ile birlikte zor durumda kalan esnafın rahat bir nefes alabilmesi için programlı olacak şekilde bir yol haritasının oluşması gerektiğinden söz etti. Dinçyürek, anavatan Türkiye ve KKTC’nin birlikte ekonomik açıdan ortak atılan adımların olduğunu söyledi.

“KAPANMANIN YENİDEN KONUŞULMASI YANLIŞ”

Uzun süredir pandemi ile uğraşıldığı için buna karşın toplumun artık yorulduğunu anlatan Dinçyürek, vatandaşların sosyalleşme noktasında da ciddi travmaları yaşadığını kaydetti. Gelinen süreçte KKTC içerisinde Covid-19’a bağlı olarak yeniden kapanmanın konuşulmasının yanlış olduğunu söyleyen Dinçyürek, kapanma olmadan Covid-19 ile nasıl yaşanılması konusunda herkesin bilgi sahibi olduğuna dikkat çekti. Dinçyürek, ülke içerisinde büyük bir kesime aşı yapıldığı ve aşılanma çalışmalarının süratle devam ettiğini ifade etti.

“MARAŞ TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR”

Maraş’ta atılan adımların ülkenin uluslararası arenada ve müzakere masası açısından önemli bir açılım olduğunu ifade eden Dinçyürek, Mağusa’da bir hareketlilik oluştuğunu kaydetti. Maraş’ta atılacak adımların ülke içerisinde oluşacak faydaları anlatan Dinçyürek, “Maraş gibi bir yerin yeniden güncel ihtiyaçlara karşılık vererek alt yapısının yeniden canlanması ekonomi yönünde ciddi bir şekilde canlandıracaktır. Şu anda ülkeye gelen turistler Maraş’ı görmek istiyor” diyerek Maraş ile ilgili her kesimin olumlu veya olumsuz bulduğu fikirlerinin olduğunu vurguladı.

“MARAŞ’A GİDEN GÜZERGAHLARDA MEKAN ARAYIŞI BAŞLADI”

Maraş’ın 40 yıla yakındır ölü bir şekilde durup yeniden insanlarla buluşturulmasıyla ülkeye gelen turistlerde merak uyandırdığına dikkat çeken Dinçyürek, Mağusa ’ da olan esnafın Maraş’a giden güzergah üzerinde mekan açmak için arayış içerisinde olduğunu söyledi. Maraş konusunda en önemli kısmın taşınmaz mal komisyonu olduğunu belirten Dinçyürek, “Taşınmaz Mal Komisyonu’nun hızlı hareket edeceği noktalarda yönetimi bizim görevimizdir. Taşın Mal Komisyonu bir an önce çok hızlı karar üreterek üretilen kararların hayata geçirilebilecek noktasında olması gerekiyor. Maraş’ta bir an önce netice almanın kilit noktası Taşınmaz Mal Komisyonu’dur” diyerek Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu kararları içerisinde Maraş konusunun ele alınmasının oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Dinçyürek, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden Maraş’ta atılacak adımların Maraş’ta hayatın yeniden başlaması gerektiğinden söz etti.

“UBP KURULTAYI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YAPILACAKTIR”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultaylarının ülke içerisinde oldukça önemli bir yerinin olduğunu anlatan Dinçyürek, UBP Kurultay sürecini sağlıklı bir şekilde yapacağına işaret etti. UBP’ nin Kurultaydan güçlü bir şekilde çıkacağını söyleyen Dinçyürek, “Tabanda ve kamuoyunda bir an önce Kurultayın yapılması yönünde beklenti var. Kurultayın sağlıklı bir şekilde yapılması parti tabanını daha çok motive olmasını sağlayacaktır” dedi.