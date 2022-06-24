“Maraş’ın kaybedilirse yurdumuz Türk ili olacak”

Kapalı Maraş’ı ziyaret eden DİSİ Başkanı Neofitu, “Maraş’ımızın kaybedilmesine asla izin vermeyeceğim” dedi ve Kıbrıslı Türklere de seslenerek “Maraş’ın yağmalanmasını sonlandırmak için Türkiye ve Kıbrıslı Türk liderliğine baskı yapması çağrısında bulundu

DİSİ Başkanı ve başkanlık adayı Averof Neofitu’nun, önceki gün, beraberindeki heyetle birlikte kapalı Maraş bölgesini ziyareti ve açıklamaları basında geniş bir şekilde yer aldı.

Haberi “Neofitu’nun İşgal Altındaki Şehrin Kapalı Bölgesindeki Ziyareti-Maraşlılara Yönelik Mesaj” başlığıyla veren Fileleftheros, Neofitu’nun, önceki gün, Türk faaliyetlerinin gelişim halinde olduğu kapalı Maraş bölgesinde, kapalı Maraş sokaklarında olduğunu belirtti.

Neofitu’nun Maraş kökenli Rumlara mesajlar göndermek istediğini belirten gazete, Neofitu’nun Maraş ziyaretine milletvekilleri, sözde “Maraş Belediyesi” meclis üyeleri ve yerel makamların da katıldığını yazdı.

“Maraş’ın kaybedilmesine asla izin vermeyeceğini” söyleyen Neofitu, Türk meydan okumalarının artışından söz ederek, Maraş kökenli Rumlara seslenişinde “Maraş’ı, ülkenin yeniden birleşmesi ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü" olarak nitelendirdi. Neofitu, “Maraş’ımızın kaybedilmesine izin vermem mümkün değildir, Maraş’ımızın kaybedilmesine asla izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Neofitu ayrıca “DİSİ ve kendisi var oldukça, Türk saldırganlığına karşı mücadele vermeye devam edeceğini” de ileri sürdü.

Tüm vatandaşlara, uluslararası unsuru harekete geçirmek için güçlerini birleştirmeleri çağrısında bulunan Neofitu, Kıbrıslı Türklere de seslenerek “Maraş’ın yağmalanmasını sonlandırmak için Türkiye ve Kıbrıslı Türk liderliğine baskı yaparak, bu suçu durdurmaya çalışmaları” çağrısında bulundu.

Neofiu “Maraş’ın yağmalanmasına açılan yolları kapatın, Kıbrıs sorununun çözüm yollarını açın. Hep birlikte Kıbrıs sorununun çözüm yollarını açın” ifadesini kullandı.

Neofitu “Maraş’ın kaybedilmesi durumunda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlarla birlikte Kıbrıs da kaybedilecek, yurdumuz Türk ili olacak, ne Kıbrıs Türklerin, ne Kıbrıslı Rumların, ne çocuklarımızın, ne de torunlarımızın geleceği olacak” şeklinde konuştu.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Maraş Kaybedilirse Çocuklarımızın Geleceği Olmayacak” başlığıyla aktarırken Neofitu’nun “Ülke için buradayım seçim için değil” şeklindeki açıklamasına yer verdi.

