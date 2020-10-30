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Maraş’ı açtık demek yetmez

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Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Maraş’ı açmanın tek başına yeterli olmayacağını belirtti; “Pazarlama stratejisi ve ulaşım altyapısı sağlanmazsa, proje ölü doğmuş bir çocuk olur” dedi

Maraş’ı açtık demek yetmez
 
 
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, katıldığı bir TV programında Maraş adımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Maraş ile ilgili işin hukuk, yasa, insan hakları ve BM kararlarıyla ilgili kısmına hükümetlerin baktığını söyleyen Çağıner, “Biz siyasi boyutuyla ilgili yorum yapmayız” dedi.
Çağıner, Maraş’ı açmanın, KKTC’nin turizm altyapısının düzeltilmediği sürece bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.
Maraş’ı planlarken, pazarlama stratejisi ve ulaşım altyapısının oluşturuması gerektiğini vurgulayan Çağıner, “Tek başına ‘biz açtık, herkes gelecek’ diye beklersek, Maraş ölü doğmuş bir çocuk olur” dedi.
Maraş açılımıyla ilgili atılan adımlarda Ekonomik Örgütler Platformunun olması gerektiğini söyleyen Çağıner, “Aksi takdirde proje başarısız olacaktır” ifadelerini kullandı.
 
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