Maraş’a ‘Millet Bahçesi'

Maraş bölgesinde yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri sürerken, bölgede iki plaj ve bir çay bahçesi faaliyete başlıyor





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıl sonra bir bölümü Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'taki çalışmalar hızla devam ediyor.

Maraş bölgesinde yapılan çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra kamuya ait bölgede iki plaj ve bir çay bahçesinin faaliyete girmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yapılan yeni düzenlemeyle Maraş'ın açılan bölümü 08.00-20.00 saatleri arasında yayalar tarafından ziyaret edilebilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 2020'den beri Kapalı Maraş'ın açılma sürecinin devam ettiğini kaydederek "Her ne kadar pandemi süreci zaman zaman olumsuz etkilese de çalışmalarımızı değil, ziyaretçilerin gelişini biraz yavaşlattı. Ekim 2020'den bugüne 140 binin üzerinde kişinin Maraş'a, Kennedy ve Demokrasi caddesi üzerindeki güzergahlara, ziyaretleri olduğunu biliyoruz." dedi.

Kıbrıs Rum kesimiyle olan geçiş kapılarının 4 Haziran'da Kovid-19 tedbirleriyle açılmasının ardından hafta sonu 2 bin kişinin Maraş'ı ziyaret ettiğini belirten Arter, bu 2 bin kişi arasında KKTC vatandaşlarının da yer aldığını söyledi.

Maraş'ın kademeli açılma sürecinin siyasi kararla başladığını hatırlatan Arter, Gazimağusa Belediyesi olarak işin teknik kısmında olduklarını kaydetti.

Arter, "Maraş'ta iki plajı bu yıl, yaz sezonuyla birlikte insanların hizmetine açıyoruz. Buraya herkes gelebilecek. Bir plaj 'Millet Bahçesi' ya da 'piknik alanı' diye anılan alanda, 500 metreye yakın bir plaj olacak. Burada 250 şemsiyeyi biz yerleştirdik. İlerleyen günlerde büfeleriyle birlikte tam manasıyla insanların kullanacağı bir plaj olacak" dedi.

Çevre temizliğinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Arter, Rum Ortaokulunun önündeki alanın Gazimağusa Belediyesi tarafından temizlendiğini, yapısına ve mimarisine dokunmadan temizliği yapılan alanın "çay bahçesi" olarak değerlendirileceğini kaydetti.

Arter, "Maraş'ta ziyarete açılan iki caddede de şeritler çekilmiştir. Kimsenin özel mülküne giriş ve müdahale söz konusu değildir. Rum halkının bundan rahatsızlık duymasına gerek yoktur. Bizim yaptığımız kamuya ait yerlerde temizlik ve düzenlemedir. Bu çalışmalarımız da devam edecektir." diye konuştu.

Maraş içerisinde yer alan Bilal Ağa Mescidi'nde de restorasyonun sürdüğünü belirten Arter, restorasyonun ardından mescidin ibadete açılacağını duyurdu.

Arter, Türkiye'den Maraş'ın açılma sürecinde yeterli desteği gördüklerini ifade ederek özellikle başlangıçta TOKİ'nin teknik ve personel anlamında büyük katkısının olduğunu kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesinin "kardeş şehir" olduğunu anımsatan Arter, hem Maraş'ın açılım sürecinde hem de diğer konularda iş birliklerinin olduğunu söyledi.

