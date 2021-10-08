banner583
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
21 0
Türkiye kritik virajda
Türkiye kritik virajda
28 0
 
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
376 0
Baflılar kenetlendi
Baflılar kenetlendi
98 0
Engeller yine Akova'da aşılacak
Engeller yine Akova'da aşılacak
54 0
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
61 0
“Biraz daha duyarlı olalım”
“Biraz daha duyarlı olalım”
38 0
banner661

Maraş’a bir yılda 240 bin ziyaretçi

banner476

Bugün Kapalı Maraş’ın bir bölümünün halkın ziyaretine açılmasının yıl dönümü… Kapalı Maraş’ın ziyarete açık kısmını, bir yılda yaklaşık 240 bin civarında kişi ziyaret etti

banner714
Maraş’a bir yılda 240 bin ziyaretçi

1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan KKTC sınırları içindeki Maraş’ın, Bakanlar Kurulu kararıyla kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünün ziyarete açılmasının üzerinden bir yıl geçti…
Bugün Kapalı Maraş’ın bir bölümünün halkın ziyaretine açılmasının yıl dönümü…
Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için sürdürülen müzakerelerde zaman zaman gündem konusu olan Maraş’ta, 46 yıl sonra yapılan düzenlemelerin ardından ziyaretçilerin bölgeye girişi, 8 Ekim 2020’de başlamıştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım 2020’de KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünde adaya yaptığı ziyarette Kapalı Maraş bölgesini de ziyaret etmişti.
Kademeli açılma sürecinin ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte yüzde 3,5’lik kısmı askeri bölge statüsünden çıkarılarak sivilleştirilen Kapalı Maraş’ın ziyarete açık kısmını, bir yılda yaklaşık 240 bin civarında kişi ziyaret etti.
KKTC vatandaşlarının yanı sıra turistler tarafından da ziyaret edilebilen Kapalı Maraş’ta açıldıktan yaklaşık bir ay sonra ziyaretçilerin bisiklet turu yapmasına olanak sağlandı. Bisiklet kiralama noktası ve büfeler hizmete sunuldu.
Ziyaretçilerin denize girmesine de imkan verilen halka açık bölümde, yaz sezonunda iki plaj halkın kullanımına açıldı.
Çevre ve peyzaj düzenlemeleri de yapılan bölgede bulunan Bilal Ağa Mescidi yeniden ibadete açıldı. Ayrıca çay bahçesi de hizmete girdi.
Ziyaretlerin yanı sıra bölgede sosyal etkinlikler de yapılıyor.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.