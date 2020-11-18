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Maraş'ta yaralanan gazi Türkiye’ye gönderildi

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Maraş’ta çukura düşüp yaralanan Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı 71 yaşındaki Mehmet Şükrü Tandoğan, ambulans uçakla Türkiye’ye gönderildi

Maraş'ta yaralanan gazi Türkiye’ye gönderildi


 
Maraş bölgesinde 15 Kasım günü 2 metre derinliğindeki çukura düşüp yaralanan Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı 71 yaşındaki Mehmet Şükrü Tandoğan, önceki gün  ambulans uçakla Türkiye’ye gönderildi.
Mağusa’da Kapalı Maraş bölgesinde 15 Kasım günü saat 17.30 sıralarında, Lordos Otel binası önünde bulunan beton bodrum kapakları üzerinde yürümekte olan Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, beton kapakların kırılıp çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek boğazının alt kısmından kesi halinde yaralanmıştı.
Olay sonrası kuyudan çıkarılan Tandoğan, Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Şükrü Tandoğan, önceki gün de ambulans uçakla Türkiye’ye gönderildi.
 
 
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