“Maraş'ta bazı binaları yıkacağız”

Cumhurbaşkanı Tatar: "Uzun vadede hedefimiz, Maraş'ta bazı binaların yıkılarak yeniden yapılması, bazılarının da tadil edilerek milli ekonomiye kazandırılmasıdır"

Kapalı Maraş’ın bir bölümünün ziyarete açılmasının 4’üncü yıl dönümü vesilesiyle tören düzenlendi.

Geçiş noktasında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da katıldı. Törende bölgeyi ziyaret eden 2 milyonuncu kişiye hediye takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada Maraş açılımının fevkalade önemli siyasi gelişme olduğunu belitti.

Tatar, bir iç hukuk yolu olarak kabul edilen Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla Kapalı Maraş’la ilgili mal mülk sorununun çözüme kavuşturulması ve bölgenin insanlığa kazandırılmasını istediklerini söyledi.

“Dört yılda buraya 2 milyon 200 bin ziyaretçi” geldiğini belirten Tatar, Kapalı Maraş'ın bölge turizminin ve ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm istediklerini belirten Tatar, bunun tek yolunun iki devletin iş birliğiyle mümkün olduğunu anlattı.

New York dahil yaptığı ve yapacağı yurt dışı temaslarının iki devletin iş birliğine yönelik temaslar olduğunu belirten Tatar, “Maraş'a gelince… Maraş KKTC sınırları içerisindedir. Bu da bir gerçek” dedi.

Kapalı Maraş'ı, uluslararası hukukun bir parçası haline gelmiş Taşınmaz Mal Komisyonu'nun vereceği kararlarla “tüm mal mülk meselesini bir çözüme ulaştırmanın” ve böylece bölgenin insanlığa kazandırılmasının temennisi olduğunu belirten Tatar, her gün turistlerin bölgeyi ziyaret etmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dört yıl önce uygulamaya konulan açılımla, kapalı tutulan Maraş'ın bir bölümünün 46 yıl sonra halkın kullanımına sunulma sürecinin Başbakan olduğu dönemde gerçekleştiğini hatırlatarak, "Uzun vadede hedefimiz, Maraş'ta bazı binaların yıkılarak yeniden yapılması bazılarının da tadil edilerek milli ekonomiye kazandırılmasıdır." dedi.

Maraş'ın KKTC egemenliğinde bir bölge olduğuna işaret eden Tatar, 2020 yılında bölgeyi halkın kullanımına açarak, kendilerinin izlediği egemen eşit, eşit uluslararası statüde iki devletli siyasetin altını doldurduklarını vurguladı.

Kapalı Maraş ile ilgili ilk hedeflerinin bazı alanları halkın kullanımına açmak olduğunu ve buna ulaştıklarını aktaran Tatar, şöyle devam etti:

"Uzun vadede hedefimiz, Maraş'ta bazı binaların yıkılarak yeniden yapılması, bazılarının da tadil edilerek milli ekonomiye kazandırılmasıdır. Maraş'ın açılmasının ekonomimize doğrudan ve dolaylı çok önemli katkısı olduğu bir gerçektir. Bundan sonraki süreçte umarım Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden sorunlar giderilir fakat orada şöyle bir ayrıntı var, 1571'den sonra Kıbrıs'ın çoğu vakıf malına dönüştürülmüştür. İngiltere 1878'de yapılan anlaşmaya aykırı olarak Maraş'taki vakıf mallarını Rumlara peşkeş çekmiştir. Şimdi Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) bu konu üzerine çalışıyor ve vakıf mallarının peşkeş çekilmesi ile ilgili itirazları var. Yargı bu durumu dikkate alıyor. İnşallah bu şekilde de çözümler olacaktır."