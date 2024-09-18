Maraş Sağlık Merkezi için ilk adım

Maraş bölgesine inşa edilecek Maraş Sağlık Merkezi temeli törenle atıldı

Gazimağusa’da, Maraş bölgesine Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve KEİ katkılarıyla yapılacak olan “Maraş Sağlık Merkezi” temeli dün düzenlenen törenle atıldı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, temel atma töreninde yaptığı konuşmada,

Merkezin 2025 yılının ilk aylarında hizmete girmesini hedeflediklerini ifade etti.

Ülkede istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yapan Dinçyürek, bu istikrar sayesinde bugün bu yatırımları yaptıklarını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel de, göreve geldikten sonra başta uzun yıl atıl kalan Havalimanı, anayollar, köy yolları gibi projelere ağırlık verdiklerini ifade ederek sağlık alanına verilen değeri de anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti destekleriyle halka hizmet götürdüklerini ifade eden Üstel, Maraş özelinde yollar, su altyapısı ve sağlık yatırımı yaptıklarını söyledi.

Halka ne söz verdilerse onları yerine getirmek için hızla çalıştıklarını belirten Üstel, şimdi sıranın Girne Çatalköy, Dipkarpaz ve diğer bölgelerde olduğunu belirtti.

Üstel, gençlerin bölgelerinde ev yapması yerleşmesi yeni ev yapabilmesi amacıyla kredi kullanabilmesi, sosyal konut gibi projeler için çalışmalar yaptıklarını, yasal düzenlemelerin de tamamlanacağını ifade etti.

Başbakan Üstel, Pamuklu’ya da geçmişte verilen sözü kendilerinin yerine getireceğini ifade ederek, bunun yanında uzun Güzelyurt Hastanesini de bitireceklerini vurguladı.

Girne bölgesinde de yeni Akçiçek Hastanesi'nin yıl sonunda hizmete açılacağını belirten Üstel, Girne Askeri Hastanesi'nde de halka hizmet verileceğini anımsattı, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokole değindi.

Lapta Alsancak bölgesindeki sağlık ocağını da yenileyip büyüteceklerini, yıl sonunda burayı da açmayı hedeflediklerini söyleyen Üstel, Değirmenlik bölgesinde de yeni sağlık ocağının 2025 yılında açılacağını kaydetti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni de beş yıldızlı otel seviyesinde halka hizmet vermesi için geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Üstel, ilaçta, reçetede otomasyon sistemi getirdiklerini belirtti.

Üstel, 2027 yılına kadar hükümetin devam edeceğini söyledi.

​