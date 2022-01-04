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"Maraş insan haklarına uygun bir şekilde açıldı"

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Maraş’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteği ile insan haklarına uygun bir şekilde açıldığını ve yapılan düzenlemelerin bütün dünya ile paylaşıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; “Biz, başvuru yapıldığı takdirde Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından değerlendirme yapılacağını ifade ettik. Yüzde 3,5’luk pilot bölgede bulunan malların, başvuru sahiplerine iade edileceği kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından karar alınmış ve bölge, askeri bölgeden sivil bölgeye dönüştürülmüştür. Bu konuda yapılan çalışmalar da hız kazanacaktır” dedi

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"Maraş insan haklarına uygun bir şekilde açıldı"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Növber Ferit Vechi’yi kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, kabuldeki konuşmasında, ziyaretinden dolayı Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Növber Ferit Vechi’ye teşekkürlerini sundu. 
Taşınmaz Mal Komisyonu’nun önemli bir görevi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; Rum tarafının kendi vatandaşlarına, “Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru yapmayın” şeklinde baskı uygulamasının doğru bir davranış olmadığını dile getirdi. 
Maraş’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteği ile insan haklarına uygun bir şekilde açıldığını ve yapılan düzenlemelerin bütün dünya ile paylaşıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; “Biz, başvuru yapıldığı takdirde Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından değerlendirme yapılacağını ifade ettik. Yüzde 3,5’luk pilot bölgede bulunan malların, başvuru sahiplerine iade edileceği kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından karar alınmış ve bölge, askeri bölgeden sivil bölgeye dönüştürülmüştür. Bu konuda yapılan çalışmalar da hız kazanacaktır” dedi.
Maraş açılımının, siyaseten önemli bir adım olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar; “Maraş açılımını sağlayan bu siyaset, KKTC zemininin önemli bir bacağıdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Növber Ferit Vechi’ye, çalışmalarında başarılar diledi.
Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Növber Ferit Vechi de konuşmasında, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini kaydederek komisyonun yürüttüğü çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.
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