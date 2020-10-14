banner480
banner69
Lakers 17. şampiyonluğuna ulaştı
Lakers 17. şampiyonluğuna ulaştı
20 0
Birbirinden Lezzetli Lahmacun Tarifleri
Birbirinden Lezzetli Lahmacun Tarifleri
43 0
 
Kaysu anısına yarıştılar
Kaysu anısına yarıştılar
15 0
Esnafın ağladığı video viral oldu
Esnafın ağladığı video viral oldu
20 0
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
21 0
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
27 0
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
57 0
banner529

Maraş'ın güvenliği scotterli polislerle sağlanıyor

banner476

Maraş'ın güvenliği scotterli polislerle sağlanıyor
Maraş'ın bir bölümü, halkın kullanımına açıldığı 8 Ekim'den beri ziyaretçi akınına uğruyor. Polisler, scooter ile bölgede devriye gezerek güvenliği sağlıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmı, halkın kullanımına açıldığı 8 Ekim Perşembe gününden beri ziyaretçilerle dolup taşıyor! Yediden yetmişe, yüzlerce kişi, Maraş’a akın ediyor!

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı Maraş’ta, yıkılma tehlikesi olan binalarda uyarı levhaları dikkat çekiyor. Yapılara girişin yasak olduğu Maraş, havadan drone ile takip ediliyor. Polis, elektrikli scooter ile devriye gezerek, güvenliği sağlıyor.
AKDENİZ'İN LAS VEGAS'I İDİ
Maraş, "Akdeniz’in Las Vegas’ı" olarak biliniyordu. 1974 öncesi; 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunan Maraş'ta; 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 4 bin 649 ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat yer alıyordu. Burada; İngilizce, Yunanca ve Türkçe dillerinde "8 bin 500" kitabın olduğu bir de kütüphane mevcuttu. (MHA)
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.