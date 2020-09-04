Maraş için 300 Rum'dan başvuru

Başbakan Tatar, 300 kadar Kıbrıslı Rum’un Kapalı Maraş’taki mallarını geri istediğini ve başvuruda bulunduğunu açıkladı



11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Başbakan Ersin Tatar, Cüneyt Ödemir’in programına konuk oldu.

Tatar, Türkiye ile birlikte dünyaya KKTC’nin haklı sesini anlatmak ve karşı tarafı ikna etmek gerektiğini söyledi.

Tatar, “Hükümetin kurulmasının ardından Maraş Projesi bizim projemiz olarak açıklanmıştır. Bütün karmaşanın çözümlenmesi için, Türkiye’nin AİHM’deki davalarda mahkum edilmemesi için Maraş’ın açılması gerekmektedir. Bunun altyapısı hemen hemen tamamlanmıştır. Rumlar ve diğer milletlerden yatırımcılar başvurulara başlamıştır.”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önceki günkü programda sarf ettiği “Maraş’ın kimin projesi olduğu konusunda hükümet ortakları kavga ediyor” ifadeleriyle ilgili soru üzerine Tatar, şöyle devam etti:

“Benim hükümetim, 15 ay önce kurulduğunda, ilk açıklaması Maraş projesiydi. Sayın Akıncı bir önceki seçim sürecinde bu konuda açıklamalar yapmış ama bir girişim başlatmamıştı. Bir evvelki seçimlerde bahsetmiş, konu orada kalmıştı.”

300 kadar Kıbrıslı Rum’un, Kapalı Maraş’taki mallarını geri istediğini ve başvuruda bulunduğunu ifade eden Tatar, “Bu durum BM’nin de insan hakları açısından karşı çıkacağı bir durum değil" şeklinde konuştu.

Tatar "Cumhurbaşkanı seçilmem durumunda gece gündüz görüşmelerle veya Kıbrıs sorunu ile uğraşmayacağım. Ekonomik olarak Kıbrıs Türk halkını kalkındırmak için uğraşacağım. Halbuki bizim muhaliflerimiz Kıbrıs’ta bir çözüm olmazsa bu adada yaşanamaz mantığındadır" dedi.

Akıncı ile kendisinin görüşlerindeki esas farklılıkların sorulması üzerine Tatar, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kıbrıs sorunu bağlamında bir görüş farklılığımız var. O halen daha federal bir anlaşmaya bağlanmış durumda. Federal bir çözüm ile Kıbrıs Türkü’nün sıkıntılarının aşılacağını düşünüyor. Biz ise iki devletli bir çözüm istiyoruz. Bizim KKTC devletimiz var. Bu devlete sarılmalıyız diyoruz.”

Kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde federasyon temelli bir müzakere masasına oturup oturmayacağına ilişkin soru üzerine Tatar, “Şartlara bakmak lazım. Sayın Akıncı çok tavizler verdi. Özellikle de Crans Montana’da, Türkiye’nin garantörlük konusu ilk kez masaya yatırıldı. Harita verildi. Bunlar bizler için yok hükmündedir. Müzakere masasına mahkum olmak istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Seçilmesi halinde müzakere masasına döner mi sorusuna yanıt vermeye devam eden Tatar, şöyle konuştu:

“Gece gündüz bununla uğraşmayacağım. Ben de çözüm istiyorum ama KKTC Cumhurbaşkanı’nın büyük görevleri vardır. Türkiye’nin desteğiyle ekonomik projelere önderlik etmek, halkın geleceğe umutla ve daha güvenle bakabilmesini sağlamak gerek. Eğer şartlar olgunlaşırsa müzakerelere giderim ama orada da söyleyeceklerimiz olur.”

