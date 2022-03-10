Maraş-Avcılık Atıcılık Birliği’nde Yababa yeniden başkan

Maraş-Avcılık Atıcılık Birliği’nde dün akşam gerçekleşen olağan genel kurul sonucunda oy birliği ile 2022 - 2024 yılları için Cem Yababa yeniden Başkan seçildi.2022 - 2024 yılı Avcılık Asbaşkanlığına emekli Albay Erdoğan Volkan, Atıcılık Asbaşkanlığına ise Mehmet Besim Özgöker getirildi.“AVCILIK DEMEK HAYVANLARI, DOĞAYI YOK ETMEK DEĞİLDİR”Cem Yababa, dün akşam Gazimagusa’da birlik lokalinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda yaptığı konuşmada, birlik olarak yaban hayvanlarının sağlıklı üremesine ve doğanın korunmasına her zaman büyük önem verdiklerini vurguladı. Cem Yababa, “Avcılık demek; yaban hayvanlarını, doğayı yok etmek değildir” dedi.BİRLİK YÖNETİMİ BELİRLENDİMaraş Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı Cem Yababa tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik Genel Sekreterliğine İsmail Güneş Güneşoğlu, Genel Saymanlığa Eralp Başman, Trap Atıcılık Sorumlusu Adnan Berkay, Ateşli Tabanca Sorumlusu Osman Boransel, Skeet Atıcılık Sorumlusu Kemal Bitirim , Havalı Silahlar Sorumlusu Pertev Kandemir , Zıpkın ile Balıkçılık Sorumlusu Burak Çelik , Olta ile Balıkçılık Sorumlusu Ergenç Boyacı, Av Koruma Sorumlusu Mustafa Emirkan, Zararlılarla Mücadele Sorumlusu Tahsin Türkoğlu, Hukuk İşleri Sorumlusu Batur Sağlamer, Lokal Sorumlusu Erdoğan Solman, faal üyeler Tunç Derebey,Bekir Boransel ve Mehmet Ayhan Sılaydın Birlik Denetleme Kurulu Başkanlığına ise Taşkın Şarkıcı, Tevfik Türkoğlu ile Hasan Anday üyeliğe, Disiplin Kurulu Başkanlığına Yünsal İlhan, üyeliklere ise Dt. Ertunç Mevlit ile Ertan Yababa getirildi. Dernek İdari İşler Sorumlusu Senar Koreli olurken, Basın Sorumlusu ise Erhan Akbora oldu.