banner583
banner572
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
48 0
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
47 0
 
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
22 0
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
93 0
Koronanın fendi, futbolu yendi
Koronanın fendi, futbolu yendi
106 0
Hekimler fidan dikti
Hekimler fidan dikti
19 0
“Çıkmazdayız”
“Çıkmazdayız”
30 0
banner529
banner570

Maraş, 46 yıl sonra aydınlandı

banner476

Maraş’ın kısmi açılımının ardından yapılan çalışmalar kapsamında montajlanan sokak ışıkları 46 yıl sonra Maraş’ın karanlık sokaklarını aydınlatmaya başladı

banner577
Maraş, 46 yıl sonra aydınlandı

 
Maraş’ın 8 Ekim tarihinde bir kısmının sivilin ziyaretine açılmasının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında sokak aydınlatmalarının montajlanma çalışmaları devam ediyor.
Sivil halkın ziyaret için Maraş’a giriş noktasında ve bir kısmı tamamlanan led ışıklı sokak lambaları, önceki akşam itibari ile Maraş’ı aydınlatmaya başladı.
Konya Büyük Şehir Belediyesi’nden Maraş için gönderilen büfeler, bisikletler, halat ve ahşaplı bariyerler, banklar, çöpler, ağaç ve çiçeklerden sonra led ışıklı sokak aydınlatmaları da Maraş’ın çehresinin değiştirilmesinde etkin fayda sağladı.
Maraş’ın açılım gerçekleştirilen bölgelerin tamamında kullanılacak aydınlatmaların montajlanması çalışmaları kademe kademe devam ediyor.
Maraş’ın ziyaretinde kullanılabilen bisikletlere özellikle hafta sonunda talep artıyor. İlk etapta, Konya Büyük Şehir Belediyesi’nin gönderdiği 600 bisikletin 149 adeti Maraş’ta kiralanma koşulu ile kullanıma sunulurken, bisiklet sayısı artan talep nedeni ile 249’a yükseltildi.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.