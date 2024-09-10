banner913
banner932
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
26 0
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
26 0
 
Çam kese böceği, insanları da tehdit ediyor
Çam kese böceği, insanları da tehdit ediyor
22 0
Cihangir, orta sahasına Gine’den transfer
Cihangir, orta sahasına Gine’den transfer
37 0
Yarın sağanak bekleniyor
Yarın sağanak bekleniyor
35 0
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim, 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret etti
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim, 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret etti
24 0
İnsanlık utancı!
İnsanlık utancı!
84 0
banner1032

Manga, Türkiye Kamu Sen’in KKTC temsilcisi oldu

banner1020

banner1045
Manga, Türkiye Kamu Sen’in KKTC temsilcisi oldu
banner971
Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türkiye Kamu-Sen) KKTC temsilciliği ve danışmanlığına atandı.
Türkiye Kamu Sen Yönetim Kurulu’nun kararı Memur-Sen Genel Başkanı Manga imzasıyla duyuruldu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.