Manga, Türkiye Kamu Sen’in KKTC temsilcisi oldu

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türkiye Kamu-Sen) KKTC temsilciliği ve danışmanlığına atandı.
Türkiye Kamu Sen Yönetim Kurulu’nun kararı Memur-Sen Genel Başkanı Manga imzasıyla duyuruldu.
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