Manga'dan asgari ücret eleştirisi.. "İşverenler de artık fedakarlık yapmak zorunda"

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, yeni belirlenen asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ifade ederek, “Bu ülkede var olmamız ve insanca yaşayabilmemiz için işverenler de artık fedakarlık yapmak zorundadır” dedi.

Manga, yaptığı yazılı açıklamada, dün yapılan Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısında, hükümet ve işveren oyları ile belirlenen yeni asgari ücrete Hür-İş’in haklı olarak karşı çıktığını ve toplantıyı terk ettiğini kaydetti.

Manga, 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklanan brüt aylık asgari ücretin 9 bin 885 TL, net 8 bin 600 TL olarak belirlendiğini hatırlattı.

7 bin TL olan aylık brüt ücrete, yüzde 56,76 oranındaki 6 aylık enflasyon oranının eklenmesi ve aylık brüt yeni asgari ücretin 10 bin 973 TL olması gerektiğini belirten Manga, “Bu yapılmadığı için asgari ücrete çalışanın aylık asgari ücretinden 988 TL gasp edilmiş oldu” dedi.

“Açlık sınırının 30 Haziran itibarıyla 9 bin 46 TL olduğu dikkate alındığında, aylık net 9 bin 885 TL olarak saptanan asgari ücretin, 9 bin 46 TL olan açlık sınırının da altında olduğu açıkça görülmektedir” ifadelerini kullanan Manga, bunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Akın Manga, “Bu ülkede var olmamız ve insanca yaşayabilmemiz için işverenler de artık fedakarlık yapmak zorundadır” dedi.