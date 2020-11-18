Manavoğlu; "Tek formül UBP - HP Hükümeti değildir"

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ülkenin önünü açacak formül bulunması gerektiğini belirterek, “Şu an için UBP-HP hükümeti bu ülkenin önünü açacak formül değildir. HP, UBP’nin mevcut haliyle koalisyona girdiğinde bu ülkeye hiçbir faydası olmayacaktır” dedi.

“BU ÜLKEYİ ŞU ANDA BİR SEÇİM KURTARMAZ”



HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre katıldığı programda mevcut durumu değerlendiren Manavoğlu, “Bu ülkeyi şu anda bir seçim kurtarmaz. Herkes ülkenin ne durumda olduğuna bir baksın. Bu ülkenin önünü açacak formülü bulsunlar” değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Birlik Partisi’nde zihniyetin değişmediğini savunan Manavoğlu, zihniyetin değişmesi için de farklı bir modele ihtiyaç olduğunu söyledi.

Manavoğlu, “Bu da şu an için başkanlık sistemi değildir. Bu ülkenin önünü nasıl açacağımızı, sivil toplum örgütleri daha yapıcı, altı dolu tavsiyelerle gelip söylesinler. Biz HP olarak ilk günden itibaren halkın menfaatlerini düşünerek hareket ettik, parti menfaatlerimizi hiç düşünmedik. Statükoyu öyle rahatsız ettik ki, öyle değişik ilişkiler var ki sürekli üzerimize geliniyor.” ifadelerini kullandı.



“KİMSENİN ÜLKE ÇIKARLARI İÇİN BİR ŞEY YAPMAYA NİYETİ YOK”

UBP’nin şu anki durumunun ülkeye hizmet verecek halde olmadığını savunan Manavoğlu, partilerin öncelikle toplumu ve ülkeyi düşünmek zorunda olduğunu vurguladı.

Ülke çıkarlarını düşünerek ‘Gelin üçümüz birleşelim’ çağrısı yaptıklarını hatırlatan Manavoğlu, şu sözlerle konuşmasını sürdürdü:

“UBP’de değişmesi gereken, ülke menfaatini düşünmeyen bir kafa yapısı vardır. Diğer yandan CTP de süslü cümleler kuruyor ama cümle kurmaktan öteye maalesef geçemiyor. Ülke yangın yeri. Bizim derdimiz makam değildir. Biz ülkenin çıkarlarını düşünerek, çağrı yaptık. Bizim gördüğümüz kimsenin bu ülke için bir şey yapmaya niyeti yoktur.”



“HP’NİN MAKAM DERDİ OLSA HÜKÜMETİ BOZMAZDI”

Ulusal Birlik Partisi’yle yapılan görüşmeler hakkında değerlendirmede bulunan Manavoğlu, Ersan Saner’in ilk görüşmede hiçbir detay vermediğini, parti olarak UBP’de düzelmesi gereken noktalara dair bir ışık göremediklerini ve bu doğrultuda da parti meclisinden olumsuz karar çıktığını anlattı.

Manavoğlu şöyle devam etti:

“Seçim hükümeti için görüşmek istediklerinde, ‘Parti meclisimizin kararı bakidir ama görüşelim’ dedik. Yine bu görüşmede de bizim hassasiyetimiz olan konularda hiçbir yapıcı bir adım görmedik. Farazi cümleler, altı dolu olmayan konuşmalar. Bizim derdimiz bakanlıklar değildir. Bizim için önemli olan hassasiyetimiz olan konularda ne yapacaklarıydı. Parti meclisine yeniden konuyu götürecek somut hiçbir şey yoktu. Samimi ve yapıcı görüşmeler değildi. Söyledikleri gibi koalisyonu kurmak için olumlu bir uğraş söz konusu değildi. Formalite icabı yapıldı. HP’nin makam derdi olsa bu hükümete zaten girerdi. Hatta hükümeti bozmazdı. UBP’nin yapması gereken kurultayını yapması ve ülkenin önünü açmaktır. Ersan Saner de hükümeti kuramadığını söyleyip görevi iade etmelidir.”



“ÜLKENİN DÜZELMESİ İÇİN MENFAAT İLİŞKİLERİ ÖNLENMELİ, SEÇİM İSTİHDAMI YAPILMAMALI”

“Sistemin çökmesinin nedeni siyasi kafa yapısının bozuk olmasıdır” iddiasında bulunan Manavoğlu, Halkın Partisi’nin siyasete doğruları yapmak, o güne kadar yapılan yanlışların üzerine gitmek için girdiğini söyledi.

Kalıplaşmış ve kangren olan siyasi yapıyı değiştirmek için siyasete girdiklerini belirten Manavoğlu, “Bu ülkenin düzelmesi için menfaat ilişkilerinin önlenmesinin, seçim öncesi yapılan atama ve istihdamların önüne geçilmesinin şart olduğunu söyledik. Ne yazık ki, birçok katkı koyup bazı yanlışların yapılmasına mani olsak da iki koalisyon döneminde de gördük ki; koalisyon protokolünde yazılı verilen sözler yerine getirilmiyor ve bize karşı saygısızlık yapılıyor. Hassasiyetlerimiz dikkate alınmıyor.” dedi.

Manavoğlu, UBP ile yapılan görüşmelerde bu hassasiyetlerin dikkate alınacağına dair de bir işaret göremediklerini, o nedenle ülke çıkarı için başka modeller üzerinde durulması gerektiğini söyledi.

