Manavoğlu sessiz

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi başkan aday adaylığına dair adı geçen isimlere, Halkın Partisi eski Milletvekillerinden Gülşah Sanver Manavoğlu da eklendi.

Manavoğlu’nun adaylık konusunu düşündüğü ve henüz net cevap vermediği; ancak nabız yokladığı iddia edildi.

Manavoğlu, bu konudaki herhangi bir soruya yanıt vermek istemediğini ifade etti.

Öte yandan UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ise “Henüz resmi bir adayımız yok. Pek çok ismin geçtiğini basından takip ediyoruz. Şu an herhangi bir aday konusunda netlik kazanmış değiliz. Daha zamanımız var. İki hafta içerisinde gerekli çalışmayı sayın Başkana vereceğiz” dedi.



