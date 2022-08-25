banner762
banner815
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
7 0
Hazırlık maçları tam gaz
Hazırlık maçları tam gaz
49 0
 
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
47 0
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
32 0
Harnupta verim yüzleri güldürdü
Harnupta verim yüzleri güldürdü
25 0
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
13 0
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
33 0
banner797

Manavoğlu sessiz

banner476

banner825
Manavoğlu sessiz
Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi başkan aday adaylığına dair adı geçen isimlere, Halkın Partisi eski Milletvekillerinden Gülşah Sanver Manavoğlu da eklendi.
Manavoğlu’nun adaylık konusunu düşündüğü ve henüz net cevap vermediği; ancak nabız yokladığı iddia edildi.
Manavoğlu, bu konudaki herhangi bir soruya yanıt vermek istemediğini ifade etti.
Öte yandan UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ise “Henüz resmi bir adayımız yok. Pek çok ismin geçtiğini basından takip ediyoruz. Şu an herhangi bir aday konusunda netlik kazanmış değiliz. Daha zamanımız var. İki hafta içerisinde gerekli çalışmayı sayın Başkana vereceğiz” dedi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.