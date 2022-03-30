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Manavoğlu, LTB Başkanlığı’na aday olacak mı?

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Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri, eski milletvekillerinden Gülşah Sanver Manavoğlu, Kıbrıs Postası TV’de soruları cevapladı.

Manavoğlu, LTB Başkanlığı’na aday olacak mı?

Genel Sekreterlik görevini Ahmet Tokatlıoğlu’na devredeceğini söyleyen Manavoğlu, partide değişiklik olması gerektiğine inandığını ve partinin diğer organlarında da değişiklik olacağını düşündüğünü söyledi.
LTB Başkanlığı’na aday olup olmayacağıyla ilgili sorulan soruyu da cevaplayan Manavoğlu, partisinin ve çevresinin LTB için başkanlığa aday olmasını istediğini ifade etti. Manavoğlu, düşünmek istediğini, keskin cevap vermek istemediğini belirtti. Manavoğlu, ailesiyle ve işiyle ilgilenmek istediğini de sözlerine ekledi.  
 
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