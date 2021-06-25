Manavoğlu, hükümeti ‘taşladı’

Mecliste kürsüye çıkan HP milletvekili Manavoğlu, “hükümetin elini altına koyduğu taş işte bu” dedi ve yanında getirdiği taşı kürsünün üstüne koydu



Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun hükümete yönelik ilginç benzetmeleri ve şahsına münhasır hamlelerine bir yenisi daha eklendi.

Manavoğlu, dünkü Meclis Genel Kurulu konuşmasında, kürsüde yine çok konuşulacak bir harekette bulundu.

Hükümetin sürekli “elimizi taşın altına koyduk” söylemlerinde bulunduğunu dile getiren Manavoğlu, yanında getirdiği “çakıl taşını” göstererek, “hükümetin elini altına koyduğu taş işte bu” dedi ve yanında getirdiği taşı kürsünün üstüne koydu.

Manavoğlu bir önceki birleşimde de hükümete karne vermiş ve notunu da sıfır olarak duyurmuştu.

Manavoğlu, hükümetin hedefe giden her yol mubahtır mantığıyla ilerlediğini söyleyerek, Kıbrıs Türk halkının özgüvenine zarar veren hükümetin varlığını herkesin hissettiğini belirtti.

Manavoğlu, Başbakan’ın sadece yeniden parti başkanı olmak için çalıştığını ve sürekli gündemi değişip dikkat dağıtmak için çalıştığını belirterek, hükümetin icraatlarına bakıldığında gailesinin toplum değil koltuk olduğunun görüldüğünü ileri sürdü.





