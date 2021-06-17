Manavoğlu hükümete Meclis kürsüsünde karne verdi

Cumhuriyet Meclisi'nin bugün yapılan denetleme toplantısı oldukça ilginç görüntü ve konuşmalara sahne oldu.Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Meclis Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı “Azınlık Hükümetin karnesi” isimli gündem dışı konuşmada, “Azınlık Hükümetin karnesi” başlığı ile pankart açtı ve karne notu olarak da 0 (sıfır) yazdı.