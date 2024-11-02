Mama skandalında yanıt bekleyen sorular

20 günlük Mihrimah bebeğin ailesine bebeğinin öldüğünün dahi haber verilmediği skandalda ülkenin konuştuğu tek şey sadece “5 hemşire” oldu

Yasal bir zemini dahi bulunmayan, mimari projesi olmayan, elektriği kaçak olan, inşaatında bir emekçinin iş kazasına kurban gittiği, AKP tarafından kurdelesi kesilen, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası‘nda bulunmayan Acil Durum Hastanesi’nin Yenidoğan Ünitesi‘ndeki skandal, vicdan kanatıyor.

İlk günden itibaren olayın Sağlık Bakanlığı ve polis eliyle ailelerden gizlendiği, basına sızmasın diye ölen 20 günlük Mihrimah bebeğin ailesine bebeğinin öldüğünün dahi haber verilmediği gerçeği ortada dururken, ülkenin konuştuğu tek şey sadece “5 hemşire” oldu…

Böylesi bir skandal sonrası, fiili sorumluluğu olmasa dahi siyasi ve yetki sorumluluğu bulunan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, resmi olarak Acil Durum Hastanesi’nin bağlı olduğu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan ve Acil Durum Hastanesi’nin Başhekimi olan Erol Uçaner istifa etmedi, görev başında kalmayı tercih etti.

Skandalın ardından yanıt bekleyen onlarca soru ise cevapsız kaldı.

İşte yanıt bekleyen sorular:

Etil alkol hangi gün ve saatte su ısıtıcısına koyuldu?

O suyla kaç bebek maması hazırlandı ve kaç bebek kaç kere beslendi?

Bebeklerin hastalandığı tam olarak saat kaçta ve hangi hemşire tarafından anlaşıldı?

Bebeklerin hastalandığını anlayan hemşire ilk kime haber verdi?

Nöbetçi/ilgili hekim kimdi? Kendisine saat kaçta hangi hemşire tarafından bilgi verildi?

Nöbetçi ilgili hekim saat kaçta geldi?

Gelen hekim bebeklere hangi tahlil/analizleri yaptı?

Gelen hekim Mihrimah bebek başta olmak üzere bebeklere nasıl müdahale etti?

Mihrimah bebeğe yapılan müdahaleler neydi? Doğru müdahale miydi?

Mihrimah bebeğin otopsi raporunda çıkan “iki taraftan da giriş yapılmış” denilen durum solunum cihazının önce hatalı takılıp sonra düzeltildiğini mi gösteriyor?

Yapılan analizler sonucunda çıkanlar neydi?

Sağlık Bakanı olaydan tam olarak hangi gün ve saatte haberdar oldu?

Bakan olayı öğrenmesinden sonra ilk iş olarak ne yaptı?

Olay polise kim tarafından tam olarak hangi gün ve saat bildirildi?

Aileler olayı tam olarak saat kaçta ve nereden öğrendi?

Ailelere hemen haber verilmemesi talimatını kim verdi?

Etil alkol neden kendi orijinal ambalajında getirilmedi?