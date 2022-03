Mama fiyatları da uçtu

Hayvanlara mama almak gittikçe zorlaşıyor. Zira mama fiyatları deyim yerindeyse uçtu!

Zamlardan, kedi-köpek mamaları da etkilendi. Dövizde yaşanan yükselişin ardından kedi-köpek mamalarının fiyatları iki misli artış gösterdiMama, ilaç ve aşı, insanlar için olduğu kadar hayvan sağlığı için de vazgeçilmez.Ancak tüm bu ürünler dövize endeksli olduğundan, kurun her geçen gün yükselmesi hem veterinerlerin hem de hayvan besleyen kişilerin belini büküyor.Türk Lirası’nın döviz karşısında erimesi, elektrik, akaryakıt, gıdaya gelen zamlar, vatandaşların belini bükerken, evcil hayvanların karınlarını doyurmak da güçleşti.Hayvan severlerin sahip çıktığı sokak hayvanlarına da mama almak gittikçe zorlaşıyor. Zira mama fiyatları deyim yerindeyse uçtu.Veterinerler mama fiyatlarındaki artışı dövizdeki yükselişe bağlarken, hayvan sahipleri ise iki katına çıkan mama fiyatlarına isyan ediyor.“Genel olarak döviz kaynaklı sadece hayvan maması değil insanların temel gıdalarının fiyatları da arttı. Ki yine döviz kaynaklı hayvan ilaçları da artmakta. Evde beslenen bir kedi ve köpek evin bir ferdi olduğu için onun da mamasını almaya devem ediyor vatandaş.Bir köpeğin bugün bakıldığında günde 200 gram mama yemesi gerekmekte, günlük hesap yapıldığında 20 TL’ye gelmektedir. Bugün bir süt, yumurta ve ekmek almaya çalışırsak daha fazla para ödemek zorunda kalıyoruz. Konserve mamalar da aynı şekilde hem pahalı hem de köpek ve kediye vitamin faydası daha az. Eğer ev yemeği verilecekse lapa pirinç ve haşlanmış tavuk verilebilir ama yine mama kadar vitamin ve mineral desteği bulunmamaktadır. 100 gram kuru mamayı evden yemekle arttırabilir ve mamanın süresini uzatabiliriz ama mamayı kesinlikle vermek gerektir ki vitamin, mineral alınabilsin”“Mamalarda yaşanan artışın sebebi döviz. Bazı firmalarından mamaları euro olarak alıyor, euro olarak satıyoruz. Bazı firmalar ise euro üzerinden TL olarak veriyor. Dövizdeki artış otomatik olarak mama fiyatlarına yansıyor. Kâr marjını düşürsek bile satış fiyatları yükseliyor. Hayvanlarımızı evde sadece makarna yani karbonhidratla ile beslemek mümkün değil. Daha uygun fiyatlı mamalar, makarna ile karıştırılarak verilebilir. Bu da ihtiyaç duyulan vitaminleri karşılayabilir. Ayrıca evde kalan yemek artıklarının maksimim yüzde 10’u hayvana verilmelidir. Bu şekilde yapılacaksa yine kuru mama ile karıştırılmalıdır.”“İki tane kedi besleyen bir hayvan sever olarak mama fiyatları bizi gittikçe zorlamaya başladı. Önceden 59 TL’ye aldığımız mama şimdi 120 TL oldu. Aldığımız mamaları ne yazık ki iki kedi beslediğimiz için uzun süreli kullanamıyoruz. Bu durum tüm hayvan severlerin şikayetçi olduğu bir durum. Onlara çocuklarımız gibi bakıyoruz ve bu süreçte yapılan zamlardan dolayı gerçekten sıkıntılı durumlar yaşayabiliyoruz. Sadece mama ile de kalmıyor zaten bu durum, düzenli olarak veterinere gitmek zorundayız ve ister istemez bütçemiz zorlanıyor.”Melisa Özdil- Hayvan sahibi“Fiyatların artması canımı sıkıyor”“Kedi ve köpek besleyen biri olarak mamaların fiyatlarının her geçen gün artması canımı sıkıyor. Nasıl ki bir ebeveyn kendi çocuğunun sağlığı için en iyi gıdaları almak istiyorsa, bizler de ‘evlatlarımıza’ onlar için en sağlıklı mamaları almak istiyoruz ancak son 2 yıl içinde mama fiyatları adeta her hafta katlanarak artıyor. Bununla beraber kedi kumlarının da fiyatı zamlanmış durumda. Bizimki gibi mama seçen ve başka mama alındığında adeta açlık grevine giren kedi sahipleri için durum her geçen gün zorlaşıyor. Öte yandan bizde yaklaşık 1.5 kilosu 300 TL’ye satılan mamalar güneyde dövizin durumuna rağmen aynı markanın 2 kiloluk maması 100 TL civarlarında satılıyor. İmkânı olanlara tavsiyem mamaları güneyden almaları”Salih Ertem Özdeğirmenci- Hayvan sahibiÜç kedim ve iki köpeğim var. Marketten aldığım 7 kg’lik mama git gide zamlanıyor. Sadece evdeki hayvanlarıma değil kapımın önündeki sokak hayvanlarına da elimden geldiğince mama vermeye çalışıyorum. Hayat kalitemizin geriye gitmesi sadece biz insanları değil hayvanlara vereceğimiz mamayı da etkiliyor. Tüm hayvan severler gibi ben de mama fiyatlarından mustaribim. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama fiyatlar ateş pahası, umarım indirime gidilir.”Sude Usanmaz-Hayvan sahibiKaynak: https://www.mykibris.com